波音737又出事 俄羅斯烏塔航空機上173人莫斯科緊急著陸
路透7日引述俄新社（RIA）報導指出，俄羅斯烏塔航空（Utair）一架波音737型飛機在莫斯科的伏努科沃（Vnukovo）機場進行緊急著陸。
根據俄新社報導，這架波音737飛機的機上載有173名乘客，原本正從聖彼得堡飛往烏茲別克的撒馬爾罕（Samarkand），但在伏努科沃機場安全著陸。
塔斯社指出，烏塔航空稱緊急著陸是因為該機水平尾翼故障。
烏塔航空和伏努科沃機場沒有立即回應路透的置評請求。俄新社引述烏塔航空說法指出，所有乘客和機組員均未受傷。
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