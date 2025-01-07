波羅的海電纜似遭蓄意破壞 瑞典撈起涉案油輪船錨
瑞典海軍今天表示，已從波羅的海打撈出涉案油輪「鷹S」的船錨，該船隻疑似隸屬於俄羅斯的「影子艦隊」，於去年12月25日破壞4條海底電信電纜及1條輸電纜線。
瑞典海軍發言人亞當森（Jimmie Adamsson）告訴法新社：「貝羅斯號（HMS Belos）已找到並吊起這個船錨，並移交給芬蘭當局處理。」
由於目前停泊在赫爾辛基（Helsinki）以東的油輪「鷹S」（Eagle S）涉嫌蓄意破壞，芬蘭當局已禁止油輪上的8名船員離境。
另一方面，芬蘭電信營運商Elisa昨天表示，連接愛沙尼亞和芬蘭的2條波羅的海海底電信電纜疑遭破壞後，目前已完成修復。
芬蘭當局正在調查去年12月25日電纜疑遭蓄意破壞的事件，而在此之前數週，該地區也有其他電纜被破壞。
專家和政界人士指出，近期針對關鍵基礎建設的行動，是俄國與西方國家間混合戰（hybrid war）的一環。
Elisa安全主管瓦倫尼亞斯（Jaakko Wallenius）告訴法新社，「今天進行了修復工作」，這些電纜似乎是遭船錨切斷。
調查人員懷疑油輪「鷹S」涉案，並指控該船運輸俄國石油產品。在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，西方對俄國石油實施禁運。
瓦倫尼亞斯說：「強而有力的證據顯示『鷹S』當時在案發現場。」但他也說，責任歸屬仍需由執法單位裁定。
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