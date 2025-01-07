快訊

傳聞有人買凶要教訓他 苗栗議員陳光軒申請隨扈保護

「戰隼史上首次」烏克蘭空軍稱F-16一次任務 擊落6枚俄軍飛彈

法官准押邱軍主要理由曝光 手機有遠端操控刪證據可能

加拿大總理已失民心 自家選區「杜粉」也挺不下去

中央社／ 渥太華6日綜合外電報導
加拿大總理杜魯多。路透
加拿大總理杜魯多。路透

加拿大總理杜魯多今天宣布將辭去總理和自由黨黨魁職務。在當年開啟他權力巔峰之路的蒙特婁巴皮諾選區，街坊鄰居和曾經的「杜粉」都說他越來越不得人心，因此他交棒的時候到了。

加拿大「環球新聞」（Global News）報導，杜魯多（Justin Trudeau）宣布辭職時表示：「這個國家值得在下次大選中做出真正的選擇。我已經很清楚，如果必須先在黨內競爭（總理候選人），我不可能會是最佳人選。」

曾任學校教師的杜魯多2008年當選蒙特婁（Montreal）巴皮諾（Papineau）選區議員，從此踏上躋身權力巔峰之路。

5年後他成為自由黨（Liberal Party）黨魁；2015年更繼承乃父衣缽，成為加拿大史上第2年輕總理。

許多住在巴皮諾選區的民眾原本對杜魯多印象不錯，如今他們不約而同地認為，他此刻下台是正確決定。

波納唐納（Giovanni Bonadonna）的理髮店已在巴皮諾選區營業幾十年之久。義大利裔的波納唐納自豪地說，他曾碰過杜魯多好幾次。

他說：「杜魯多人非常好，比誰都紳士…對街坊鄰居也很親切。」

巴皮諾被認為是加國最多元化、移民色彩濃厚的選區。

波納唐納表示，投票結果代表杜魯多交接權力的時機已到。

當地的1名咖啡店老闆也說，杜魯多讓他這樣的移民被迫艱難度日。

他說：「周圍的每個人都在討論移民問題。他讓很多人來到這裡，但好人卻沒辦法過來。」

在當地販賣農產品的安明（Faisal Amin）告訴加拿大新聞社（Canadian Press），在個人層面上他是個超級「杜粉」，但即便如此，他也認為杜魯多該下台了。

他指出，如今加拿大人面臨沉重經濟壓力，因此新人新政對國家最好。

在當地的1座遛狗公園裡，曾多次投票支持杜魯多的奇柯恩（Isabelle Chicoine）也說，杜魯多早已失去民心。

加拿大 杜魯多

延伸閱讀

杜魯多轉看守總理後…加拿大政局如何發展？4熱門接班人選曝

加拿大總理杜魯道辭黨魁、加幣逆勢上漲！總理職務能保住？誰能應付川普關稅威脅？

加國總理杜魯多請辭 川普：知道美國不會繼續補貼

杜魯多：自由黨選新領袖後 將辭加拿大總理和黨魁

相關新聞

波音737又出事 俄羅斯烏塔航空機上173人莫斯科緊急著陸

路透7日引述俄新社（RIA）報導指出，俄羅斯烏塔航空（Utair）一架波音737型飛機在莫斯科的伏努科沃（Vnukovo...

加拿大總理已失民心 自家選區「杜粉」也挺不下去

加拿大總理杜魯多今天宣布將辭去總理和自由黨黨魁職務。在當年開啟他權力巔峰之路的蒙特婁巴皮諾選區，街坊鄰居和曾經的「杜粉」...

海地首都大屠殺207死 幫派暴力猖獗「去年逾5600人喪命」

聯合國今天表示，海地幫派暴力事件激增，2024年造成當地5600多人死亡，比2023年多出逾1000人，另有數以千人受傷...

海底電纜遭毀 英國及北歐啟動AI監測水下基礎設施、俄「影子艦隊」

由英國主導的歐洲10國遠征軍聯合部隊（JEF）上週啟動「北歐看守」（Nordic Warden）任務，在波羅的海、英吉利...

曾被女兒逐出政黨！法國爭議極右派領袖尚馬力．雷朋逝世 享耆壽96歲

法國極右政黨「民族陣線」創辦人尚馬力．雷朋今天逝世，享耆壽96歲。他是現任極右派領導人瑪琳．雷朋的父親，生前因種族主義、...

北韓稱成功發射極音速飛彈 南韓軍方：可能是謊言

北韓官媒今天報導，平壤昨天成功試射新型極音速中程彈道飛彈（IRBM）。然而，韓國聯合參謀本部對此表示，這個說法很可能是「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。