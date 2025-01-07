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海地首都大屠殺207死 幫派暴力猖獗「去年逾5600人喪命」

中央社／ 日內瓦7日綜合外電報導
圖為警察於海地首都太子港（Port-au-Prince）街上巡邏。 美聯社
圖為警察於海地首都太子港（Port-au-Prince）街上巡邏。 美聯社

聯合國今天表示，海地幫派暴力事件激增，2024年造成當地5600多人死亡，比2023年多出逾1000人，另有數以千人受傷或被綁架。

法新社報導，海地為貧困的加勒比海國家，暴力幫派控制了首都太子港（Port-au-Prince）大部分地區，該國幾十年來一直深陷政治動盪的泥淖，近年來幫派勢力壯大，讓情況變得更加惡化。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）在聲明中說：「僅憑這些數據無法反映正在海地發生的極其恐怖事件，但它們顯示人們正不斷遭受暴力對待。」

儘管有一支獲得美國與聯合國支持、以肯亞為首的警察支援部隊被派駐到海地，但當地暴力事件還是持續攀升。

聯合國今天發表聲明指出，強大的傑瑞米碼頭（Wharf Jeremie）黑幫頭目，去年12月初在首都太子港貧民窟太陽城（Cite Soleil）策劃大屠殺，至少有207人喪生。

2024年，聯合國人權辦公室（UN Human RightsOffice）記錄了315起私刑涉及幫派成員和幫派相關人士，據報在某些情況下，海地員警還促使私刑發生。

圖克說：「長久以來，侵犯人權以及貪腐的有罪不罰情況，在海地仍然普遍存在。」

他說，「恢復法治必須是當務之急」，籲請以肯亞為首的警察支援部隊提供「成功執行任務所需的後勤和財政支持」。

幫派 海地 聯合國

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