曾被女兒逐出政黨！法國爭議極右派領袖尚馬力．雷朋逝世 享耆壽96歲

法國極右政黨「民族陣線」創辦人尚馬力．雷朋今天逝世，享耆壽96歲。他是現任極右派領導人瑪琳．雷朋的父親，生前因種族主義、反猶及恐同言論爭議不斷，曾5度角逐總統大位。

法新社報導，尚馬力．雷朋（Jean-Marie Le Pen）的家人發表聲明指出，尚馬力．雷朋已在安養機構待了數週，於今天中午過世，臨終時「他的親人隨侍在側」。

尚馬力．雷朋曾為傘兵，是民族陣線（NationalFront）的共同創辦人，該政黨在他投入數十年時間激發社會對移民的怨恨。民族陣線後來更名為「國民聯盟」（National Rally）。

他是法國現任極右派領導人瑪琳．雷朋（Marine LePen）的父親，近年來健康多次出現問題，2022年2月時曾因輕微中風住院。

尚馬力．雷朋生前曾5次角逐法國總統大位，2002年挺進第2輪決選時震驚全國，但遭左派和右翼政治人物聯手阻撓，最後敗給席哈克（Jacques Chirac）。

他在從政半個多世紀期間，時運起起伏伏。他因種族主義遭人稱為「共和國的惡魔」，而且毫不掩飾自己的偏見，曾誇口說歐洲極右派的崛起顯示他的理念已經成為主流。

此外，尚馬力．雷朋也曾針對罹患愛滋病的男同性戀者發布貶低言論。這是他種族主義、反猶太主義和恐同思想的一部分，這類言論常常讓他引發公憤及官司纏身，但也為他贏得部分選民的支持。

他的女兒瑪琳．雷朋後來試圖整頓黨的形象，2015年更因為父親一席納粹大屠殺「只是一個歷史細節」的言論，而將父親逐出政黨。