快訊

扯！饗饗微風信義店疑食物中毒「下午遭停業」 今晚直擊仍在供餐

反轉？陸男星泰緬邊境失聯 機場接送司機曝「疑點」：不像被迫或被綁架

曾被女兒逐出政黨！法國爭議極右派領袖尚馬力．雷朋逝世 享耆壽96歲

中央社／ 巴黎7日綜合外電報導
法國極右政黨「民族陣線」創辦人尚馬力．雷朋今天逝世，享耆壽96歲。 美聯社
法國極右政黨「民族陣線」創辦人尚馬力．雷朋今天逝世，享耆壽96歲。 美聯社

法國極右政黨「民族陣線」創辦人尚馬力．雷朋今天逝世，享耆壽96歲。他是現任極右派領導人瑪琳．雷朋的父親，生前因種族主義、反猶及恐同言論爭議不斷，曾5度角逐總統大位。

法新社報導，尚馬力．雷朋（Jean-Marie Le Pen）的家人發表聲明指出，尚馬力．雷朋已在安養機構待了數週，於今天中午過世，臨終時「他的親人隨侍在側」。

尚馬力．雷朋曾為傘兵，是民族陣線（NationalFront）的共同創辦人，該政黨在他投入數十年時間激發社會對移民的怨恨。民族陣線後來更名為「國民聯盟」（National Rally）。

他是法國現任極右派領導人瑪琳．雷朋（Marine LePen）的父親，近年來健康多次出現問題，2022年2月時曾因輕微中風住院。

尚馬力．雷朋生前曾5次角逐法國總統大位，2002年挺進第2輪決選時震驚全國，但遭左派和右翼政治人物聯手阻撓，最後敗給席哈克（Jacques Chirac）。

他在從政半個多世紀期間，時運起起伏伏。他因種族主義遭人稱為「共和國的惡魔」，而且毫不掩飾自己的偏見，曾誇口說歐洲極右派的崛起顯示他的理念已經成為主流。

此外，尚馬力．雷朋也曾針對罹患愛滋病的男同性戀者發布貶低言論。這是他種族主義、反猶太主義和恐同思想的一部分，這類言論常常讓他引發公憤及官司纏身，但也為他贏得部分選民的支持。

他的女兒瑪琳．雷朋後來試圖整頓黨的形象，2015年更因為父親一席納粹大屠殺「只是一個歷史細節」的言論，而將父親逐出政黨。

法國極右政黨「民族陣線」創辦人尚馬力．雷朋是現任極右派領導人瑪琳．雷朋的父親。 美聯社
法國極右政黨「民族陣線」創辦人尚馬力．雷朋是現任極右派領導人瑪琳．雷朋的父親。 美聯社

法國 雷朋

延伸閱讀

日本116歲婦逝 「全球最高齡人瑞」巴西修女接棒

相關新聞

未能逮捕尹錫悅又甩鍋挨轟！南韓公調處長道歉 發誓「第二次要成功」

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）處長吳東運7日因未能執行尹錫悅總統逮捕令道歉，但發誓將在第二次嘗試拘留時成功。

尹錫悅難逃二次逮捕？ 南韓前警官出奇招曝光

南韓總統尹錫悅的逮捕令在6日午夜正式到期，他暫時逃過拘捕，不過高級公職人員犯罪調查處（公調處）已向法院聲請延長逮捕令時效...

海底電纜遭毀 英國及北歐啟動AI監測水下基礎設施、俄「影子艦隊」

由英國主導的歐洲10國遠征軍聯合部隊（JEF）上週啟動「北歐看守」（Nordic Warden）任務，在波羅的海、英吉利...

曾被女兒逐出政黨！法國爭議極右派領袖尚馬力．雷朋逝世 享耆壽96歲

法國極右政黨「民族陣線」創辦人尚馬力．雷朋今天逝世，享耆壽96歲。他是現任極右派領導人瑪琳．雷朋的父親，生前因種族主義、...

北韓稱成功發射極音速飛彈 南韓軍方：可能是謊言

北韓官媒今天報導，平壤昨天成功試射新型極音速中程彈道飛彈（IRBM）。然而，韓國聯合參謀本部對此表示，這個說法很可能是「...

濟州航空空難報告出爐 南韓首次證實遭鳥擊「引擎內發現羽毛」

韓國政府今天就去年12月29日發生的濟州航空空難發表簡報，證實在飛機引擎中發現鳥類羽毛。這是韓國官方首次證實事發當時發生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。