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南韓法院重新發出對尹錫悅逮捕令 雙方攻防延長

中央社／ 首爾7日專電

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）今天表示，法院已重新簽發對總統尹錫悅的逮捕令，處長吳東運也為未能成功執行逮捕令道歉，矢言「第二次也是最後一次」。

公調處向媒體表示，法院今天下午已簽發公調處日前針對尹錫悅重新聲請的逮捕令，但尚未公開這次逮捕令效期。

逮捕令一般而言效期為7天，首爾西部地方法院上月31日首次簽發對尹錫悅的逮捕令，效期至6日為止，未能成功執行逮捕令的公調處在效期屆滿時重新聲請。韓聯社報導推測，由於逮捕尹錫悅過程預計將相當困難，這次逮捕令可能較一般效期延長。

韓國憲政史上首次出現法院對現職總統發出逮捕令的狀況，因無前例可循，在尹錫悅方拒絕到案接受調查的狀況下，負責保護總統的警護處仍在總統官邸維持部署，阻止公調處人員進入。

公調處3日派員前往官邸逮捕尹錫悅，但與總統警護處人員對峙超過5小時後無功而返。公調處長吳東運今天在國會就此事向國民道歉，表示「很難過讓外界看到無法徹底執行正當簽發的逮捕令，有損法治主義的樣子」。

對於公調處是否未做好相關準備的質疑，吳東運表示「執行過程中有太多無法預測的部分，就結果而言是失敗」，並說會以「第二次執行是最後一次執行」的覺悟，做好徹底準備。

南韓戒嚴 尹錫悅

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