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北韓稱成功發射極音速飛彈 南韓軍方：可能是謊言

中央社／ 首爾7日綜合外電報導
北韓官媒朝中社7日證實，6日成功試射搭載極音速彈頭的新型中程彈道飛彈。路透
北韓官媒朝中社7日證實，6日成功試射搭載極音速彈頭的新型中程彈道飛彈。路透

北韓官媒今天報導，平壤昨天成功試射新型極音速中程彈道飛彈（IRBM）。然而，韓國聯合參謀本部對此表示，這個說法很可能是「謊言」。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，這枚飛彈從平壤郊區發射，以12倍音速飛行約1500公里後，準確落入東岸外海目標區，飛彈的第1次頂點高度近100公里，第2次頂點高度則是42.5公里。

南韓聯合參謀本部（Joint Chiefs of Staff）昨天表示，偵測到1枚從平壤地區發射的中長程彈道飛彈，這枚飛彈飛行約1100公里後墜入海中。

韓聯社報導，聯合參謀本部發言人李誠俊今天在例行記者會上表示，「聯合參謀本部研判，北韓媒體公布的飛彈射程和第2次頂點高度，可能都是假數據。」

聯合參謀本部認為，這枚飛彈只達到頂點1次，未能達到第2次，遠不及極音速彈道飛彈的性能標準。

李誠俊還說，由於朝鮮半島作戰空間狹小，幾乎不存在監視死角，即使飛彈依不規則路線飛行，南韓軍方仍能進行追蹤與探測。

另據北韓中央通信社報導，這枚飛彈引擎外殼採用新型碳纖維複合材料，飛彈飛行和控制系統也經過優化，以提升效能。這顯示北韓可能規避國際制裁取得新材料，且可能已與俄羅斯展開技術合作。

北韓 南韓 平壤 彈道飛彈

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