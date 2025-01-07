未能逮捕尹錫悅又甩鍋挨轟！南韓公調處長道歉 發誓「第二次要成功」

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）處長吳東運7日因未能執行尹錫悅總統逮捕令道歉，但發誓將在第二次嘗試拘留時成功。

韓聯社報導，吳東運出席南韓國會法制司法委員會會議時發表上述言論，並向國民表示「誠摯」歉意。針對公調處挨批在執行逮捕令上準備不足，吳東運回應時表示，出現了「許多無法預料的問題」，而他承擔「全部責任」。

吳東運還表示，公調處將為二度執行逮捕令「做出充分準備」，並理解可能是「最後的機會」。

根據此前新聞，尹錫悅因2024年12月3日企圖實施戒嚴而遭到國會彈劾停職後，多次拒絕檢調傳喚，公調處3日首度率警方前往總統官邸，也因總統警護處抵制，僵持近5小時後後無功而返。

公調處一度發公文給警方，請求接手執行尹錫悅逮捕令，但警方以恐引發法律爭議為由回絕，逮捕令效期也已屆滿。戒嚴聯合偵查組（聯偵組）6日宣布，已再次聲請法院簽發逮捕令。根據7日的最新消息，法院已核准延長逮捕令。