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法院已核准延長逮捕令！未能逮捕尹錫悅又甩鍋挨轟 南韓公調處長道歉

尹錫悅難逃二次逮捕？為避免失敗逮捕行動重演 南韓前警官出奇招

未能逮捕尹錫悅又甩鍋挨轟！南韓公調處長道歉 發誓「第二次要成功」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
圖為南韓總統官邸外警察。 路透
圖為南韓總統官邸外警察。 路透

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）處長吳東運7日因未能執行尹錫悅總統逮捕令道歉，但發誓將在第二次嘗試拘留時成功。

韓聯社報導，吳東運出席南韓國會法制司法委員會會議時發表上述言論，並向國民表示「誠摯」歉意。針對公調處挨批在執行逮捕令上準備不足，吳東運回應時表示，出現了「許多無法預料的問題」，而他承擔「全部責任」。

吳東運還表示，公調處將為二度執行逮捕令「做出充分準備」，並理解可能是「最後的機會」。

根據此前新聞，尹錫悅因2024年12月3日企圖實施戒嚴而遭到國會彈劾停職後，多次拒絕檢調傳喚，公調處3日首度率警方前往總統官邸，也因總統警護處抵制，僵持近5小時後後無功而返。

公調處一度發公文給警方，請求接手執行尹錫悅逮捕令，但警方以恐引發法律爭議為由回絕，逮捕令效期也已屆滿。戒嚴聯合偵查組（聯偵組）6日宣布，已再次聲請法院簽發逮捕令。根據7日的最新消息，法院已核准延長逮捕令。

南韓中央日報與韓民族新聞報導，公調處一直主張對現任總統內亂案件具有優先權，並且主導調查工作，但20天來不僅毫無進展，反而不斷引發調查混亂。在逮捕令即將到期的6日當天放棄再度執行，轉而試圖移交警方執行，遭到政界和法律界的批評，被指「既無能又不負責任」，還出現要求將調查權交給警方的呼聲。

南韓京畿道果川市的高級公職人員犯罪調查處（公調處）標誌，攝於6日。路透
南韓京畿道果川市的高級公職人員犯罪調查處（公調處）標誌，攝於6日。路透

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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