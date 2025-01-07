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傳義大利簽5年星鏈合約 執政黨否認、反對黨跳腳

中央社／ 羅馬7日專電

傳出義大利政府擬與美國富豪馬斯克旗下SpaceX公司簽訂5年電信合約，在義國政壇引發爭論。義大利總理府澄清，尚未與馬斯克簽訂任何合約，僅曾向相關公司採取「正常調查」程序。

彭博（Bloomberg News）報導，義大利右派領導的政府擬與馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX公司簽署價值15億歐元的5年期合約，為義國政府提供全電話與網路等加密服務。

義大利總理府發表聲明，否認已與SpaceX公司針對使用星鏈衛星通訊系統簽署合約或達成協議，「與SpaceX 的討論是國家機構向企業進行正常調查的一部分，在這次案例下，調查對象是一些為了傳輸加密資料提供安全連線的公司。」

聲明指出，義大利總理嚴正否認曾在與美國候任總統川普會面時討論SpaceX話題，認為「這簡直是荒謬」。

不過此消息仍在義大利政壇持續引發風暴，因為馬斯克本人、義大利右派副總理的發言都增添了此一合約的可能性。

馬斯克本人昨天在旗下X平台轉發的這篇彭博報導下留言，「已準備好為義大利提供最安全、先進的連線服務。」義大利極右派副總理薩爾維尼（MatteoSalvini）也在X平台讚揚，與馬斯克簽約合作可提供義大利更現代化連線服務，帶來的不是危險而是機會，「我相信政府會朝此方向加速推進。」

義大利各反對黨表態將在國會針對此事猛烈質詢，要求義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）直接到國會解釋。

「五星運動黨」（5 Star Movement）領導人、義大利前總理孔蒂（Giuseppe Conte）質疑，義大利政府為何要花費15億歐元公帑，將整體國家安全交到馬斯克手中，義國政府必須將此事談判程序向國會保持透明公開。

左派民主黨（Partito Democratico）黨魁施萊恩（EllySchlein）抨擊「義大利不能被出賣」，總理梅洛尼不要想透過友好媒體辯解幾句就呼嚨過去，梅洛尼必須立刻到國會交代與馬斯克的合約談判，「如果馬斯克想要義大利納稅人的錢，至少國會必須知道整件事的原因、方式、期程，我們一定會徹查此事。」

X 義大利 馬斯克

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