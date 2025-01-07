巴拉圭表態力挺委內瑞拉反對派 委內瑞拉宣布斷交
巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Pena）昨天表態支持委內瑞拉反對派後，委國今天宣布與巴國斷交。為還以顏色，巴拉圭隨即宣布驅逐委國駐巴國外交官。
路透社報導，潘尼亞5日與委內瑞拉反對派領導人交談，並稱流亡中的龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez）是委國去年總統大選的贏家。
反對派已公布龔薩雷茲獲勝的詳細計票結果，但選務當局和最高法院在沒有提供此類證據的情況下宣布總統馬杜洛（Nicolas Maduro）獲勝。
馬杜洛將於10日就職，展開第3任期。
潘尼亞在社群媒體X發文表示，「我國致力於與國際社會持續合作，承認（龔薩雷茲）勝選之餘，也將致力推動委內瑞拉迅速恢復民主」。
委國政府則透過聲明表示，卡拉卡斯（Caracas）「駁斥」潘尼亞的言論，並將斷絕與巴拉圭的外交關係。
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