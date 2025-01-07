歐亞集團列舉2025全球十大風險 警告台灣易受川普關稅威脅

在加拿大總理杜魯多宣布請辭之際，全球風險顧問機構歐亞集團（Eurasia）警告，今年「各地地緣政治動盪」的危險度，不亞於1930年代和冷戰早期。報告也警告，台灣情勢可能加劇美中關係斷裂，台灣也容易受到美國候任總統川普的關稅威脅。

歐亞集團發布年度的「2025年頭號風險」報告，列舉出2025年的十大風險，前五個風險包括「G零勝出」（G-Zero wins，意指各自為政的時代，沒有強權或強權集團願意、或能夠驅動全球議題並維持維護國際秩序）、「閣下治理」（Rule of Don，意指川普麾下均為忠誠人士，導致美國政策都是一位強人說了算）、「美中斷裂」（US-China breakdown）、「川普經濟學」（Trumponomics）、「俄羅斯繼續耍流氓」（Russia still rogue）。

後面五個風險包括「伊朗走鋼索」（Iran on the ropes）、「以鄰為壑的世界」（Beggar thy world）、「AI不受約束」（AI unbound）、「不受治理的太空」（Ungoverned spaces）以及「墨西哥僵局」（Mexican standoff）。

歐亞集團指出，今年的最大風險是全球領導真空的「G零勝出」，世界更容易遭受惡棍國家、意外或衝突的衝擊，總裁布雷默（Ian Bremmer）與董事長庫普詹（Cliff Kupchan）在報告內警告，「我們正進入世界史上，與1930年代及冷戰早期相當的獨特危險階段」。

歐亞集團表示，這種「地緣政治衰退」是負責維護國際秩序的跨國機構，未能反映全球強權平衡所造成的副產物，另一個同等重要的因素是先進經濟體的選民在不平等升高之際，都已拒絕抱持全球主義觀點的領袖與精英，導致各國「向內看」。

川普二進白宮恐加速全球領導真空

這種轉折的最明顯結果，便是川普二進白宮，將「加速美國果決卸下世界警察、自由貿易倡導者及全球價值捍衛者的長期角色」，而川普身邊圍繞著忠誠人士，加上行政權受到獨立制衡的力道減弱，將帶來美國的政策風險，隨著川普以優惠待遇獎酬與他政治立場相符的企業領袖，企業的成功程度將由靠攏權力的程度、而非市場競爭所決定。

歐亞集團認為，雖然「川普經濟學」的鬆綁管制與減稅將推升成長，依然抵銷不了他其他政策的潛在衝擊，包括加徵關稅與打擊移民。該機構預期，川普驅逐的移民人數可能不會他揚言的1,500萬-2,000萬人那麼多，今年可能為100萬人，四年任期共350萬人，但這仍會造成勞動力萎縮，傷害成長並加劇通膨，合法移民不足以彌補農業、營建業及旅宿業的需求。

報告指出，川普將繼續以關稅威脅要求貿易夥伴讓步，也不會吝於履行威脅，今年台灣、日本、越南、墨西哥、加拿大及歐洲將容易遭受關稅威脅影響，許多國家都將屈服於川普的要求，以避免遭加徵關稅，讓他更大力以交易手段推動國際政策。

川普與中國大陸國家主席習近平之間的關係也還不明確，特斯拉執行長馬斯克雖可能幫助穩定雙方關係，但歐亞集團認為美中關係終將斷裂，川普預料將以關稅為與中國大陸協商的棍棒手段，關稅稅率可能迅速攀至50%-60%，若財長提名人貝森特能夠對抗貿易鷹派，美國對中國大陸進口產品課徵的平均關稅稅率在今年底前可能倍增到25%，衝擊將比最高的40%小得多。

牽動美中關係的因素，還包括關鍵技術的出口管制、對中國大陸學生的簽證措施以及台海情勢。雖然美中都不想爆發危機，但達成重大協議的機率也不高，因為缺乏能讓雙方妥協的結構情勢。

報告指出，美國的對台政策雖不會成為立即的危機引爆點，但將加劇美中關係斷裂，國務卿提名人魯比歐與白宮國安顧問沃茲（Mike Waltz）將鼓吹拉近與台灣之間的關係，並且挑戰美國對兩岸政策的「戰略模糊」傳統，給予台灣更明確的安全保證。

台海情勢將加劇美中關係斷裂

報告說，雖然川普本人不在意台灣，政府官員與國會議員將針對挑動北京敏感神經的領域，加速擴張和台灣的國防合作並且鬆綁限制，包括擴大出售不對稱國防系統與軍事訓練，以及放鬆台灣總統賴清德與團隊「過境」美國時的規範，但也預料不會挑戰現狀。

報告認為，北京判斷其施壓策略正在抑制賴清德的勢力，而只要賴清德的支持度居高不下、台灣經濟維持強勁，賴清德預料不會引發局勢動盪，但美國或台灣的任何史無前例之舉（雖然不太可能）都可能引發中國大陸的強烈回應，包括入侵台灣水域或領空，若北京認為台灣正大步走向實質獨立或華府跨越其「紅線」（例如美國國防部長訪台或美國軍艦停靠台灣港口），中國大陸可能透過封鎖或挾持台灣外離島，升高軍事對抗，隨著台灣2028年總統大選繼續靠近，北京加強施壓以避免賴清德連任，導致更難維持「和平統一」的論述，這些風險日益升高。

報告也警告，全球市場寄望今年世界經濟能強勢擴張，但美中兩大經濟體將把擾亂因素輸出到世界各地，包括川普的關稅威脅與中國大陸擴大出口，可能導致全球復甦「短路」，並且加快地緣經濟的區塊化。

在美國南方的墨西哥，總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）去年順利連任後大權在握，她正務實而積極地回應川普關稅威脅等風險，例如更嚴格打擊毒品與移民流動，同時準備對川普作出重大讓步，但墨國可能低估了眼前面臨的挑戰，因為這回華府官員將比2017年川普第一任期要更鷹派與團結，這可能使投資墨西哥的各國企業風險。

台灣易受川普關稅威脅

根據歐亞集團，台灣是墨西哥2022-2023年的第七大進口來源地區，之前六名分別是美國、中國大陸、歐盟、東南亞國協（ASEAN）、南韓以及日本。

歐亞集團也指出，伊朗目前處於弱勢，可能使中東情勢更加危險，俄羅斯可能優先強化與伊朗及北韓之間的關係，加強弱化全球秩序。

在科技面，AI效能今年將繼續壯大，新模型能夠自主行動，更進一步模糊人類與機器之間的編結，但多數國家都選擇「輕監管」路線，跨國合作又陷入僵局，AI不受約束的風險與連帶損害都將提高。由於各國走向各自為政，在外太空、海底甚至航太產業等全球共識的領域正在縮小。