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杜魯多轉看守總理後…加拿大政局如何發展？4熱門接班人選曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
加拿大總理杜魯多6日宣布請辭自由黨黨魁與總理。新華社
加拿大總理杜魯多6日宣布請辭自由黨黨魁與總理。新華社

加拿大總理杜魯多6日宣布請辭自由黨黨魁和總理職務，轉任看守總理直至產生繼任者，並提請延長國會休會至3月24日獲准，這代表最早在5月前不太可能進行選舉；而目前最熱門的接班人選包含前副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）、現任財長勒布朗（Dominic LeBlanc）、外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）及前加拿大央行行長卡尼（Mark Carney）。

路透報導，杜魯多將不會立刻下台，加拿大政黨黨魁要經過黨特別大會選舉，預計需要幾個月的時間進行安排。

另外，加拿大國會原定1月27日復會，不過杜魯多已向加拿大總督西蒙請求國會休會至3月27日獲准，這為自由黨爭取了時間，使其能夠在面臨不信任投票的情況下加快黨魁選舉。待議會復會後，如果自由黨領導的政府無法通過信任投票，最早可能於5月引發新一屆選舉。

也就是說，面對美國候任總統川普即將在1月20日上任，杜魯多將持續帶領加拿大因應可能的關稅威脅。

至於自由黨新黨魁選舉，自由黨最糟的情況是過程拖太久，以至於必須在杜魯多仍掌權的情況下參與下一次選舉。因此，該黨很可能會宣布縮短選舉過程，旨在確保杜魯多繼任者盡快上任。回顧杜魯多2013年4月贏得自由黨黨魁選舉，過程持續了整整5個月。而在2006年更持續了近8個月。

紐約時報列出4位可能接任杜魯多的人選，首先是記者出身、56歲的方慧蘭，她在2013年首次當選國會議員，2年後自由黨掌權後加入杜魯多內閣，曾擔任貿易部長和外交部長等重要職務，並領導與歐盟及美國的自由貿易談判。

其次是接替方慧蘭的57歲財長勒布朗，他過去曾任公共安全部長，負責監督加拿大的邊境安全應對措施。他也是杜魯多的密友兼盟友，自杜魯多2015年當選以來擔任過多個重要的內閣職務。杜魯多去年曾帶他一同前往海湖莊園與川普會面。

而45歲的趙美蘭於2021年受到杜魯多鼓勵接任外長至今，主打務實外交，強調與持反對意見的他國領導人進行交流。任內帶領加拿大對印太地區策略，同時也面臨許多挑戰，包含驅逐6名印度外交官，並與中國和印度對干預勢力進行抗爭。

除此之外，彭博資訊報導，59歲的前央行行長及英格蘭銀行行長卡尼，已經表態正在考慮參加競選自由黨黨魁。他表示，受到自由黨人和支持者鼓勵備感榮幸，稱支持者希望他積極推動變革及經濟計畫。

然而，無論最終由誰出線，都將在下一場選舉中面臨硬仗。在一些民調中，保守黨領先自由黨超過20個百分點。

57歲加拿大財長勒布朗被視為接班杜魯多的可能人選之一。路透
57歲加拿大財長勒布朗被視為接班杜魯多的可能人選之一。路透
59歲前加拿大央行行長卡尼已經表態正在考慮參加競選自由黨黨魁。路透
59歲前加拿大央行行長卡尼已經表態正在考慮參加競選自由黨黨魁。路透
加拿大外交部長於2021年受到杜魯多鼓勵接任外長至今。美聯社
加拿大外交部長於2021年受到杜魯多鼓勵接任外長至今。美聯社
前副總理兼財政部長方慧蘭被在杜魯多任內領導與歐盟及美國的自由貿易談判，去年12月請辭引發自由黨分歧。美聯社
前副總理兼財政部長方慧蘭被在杜魯多任內領導與歐盟及美國的自由貿易談判，去年12月請辭引發自由黨分歧。美聯社

加拿大 杜魯多

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