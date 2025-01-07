英國將「深偽」色情入罪 製造、散播都觸法
英國政府今天表示，製造和散播深偽（deepfake）露骨色情影像將構成刑事犯罪，以遏制這類影像激增的情況。這類色情深偽影像主要針對成年和未成年女性。
路透社指出，深偽是利用人工智慧（AI）製造的擬真影片、圖片或音檔。這類技術可用來將色情影像進行數位改製，讓主角神似另一人。
英國於2015年將未經同意且惡意公然散布私密照片或影像等所謂「報復性色情」（revenge porn）立法入罪，但當時法條未涵蓋偽造影像。
根據英國「報復性色情求助熱線」（Revenge PornHelpline）資料顯示，利用深偽製造的影音侵害事件，自2017年以來已增加超過4倍。
根據英國政府即將引入的新犯罪條例，製造和散播這類惡意深偽色情影像的加害者，都會觸法並遭刑事起訴。
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