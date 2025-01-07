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新加坡推法案防族群組織受外力影響 違者處罰款或監禁

中央社／ 新加坡7日專電

新加坡推出「維持種族和諧法案」，目的為防止與族群相關的組織「被外來勢力影響」，授權內政部長向散布損害種族和諧內容的個人或實體發出限制令，違者將面臨罰款或監禁。

聯合早報、海峽時報（The Straits Times）、亞洲新聞台（Channel News Asia）今天報導，「維持種族和諧法案」（Maintenance of Racial Harmony Bill）在國會由內政部兼社會及家庭發展部政務部長孫雪玲提出一讀，目的為穩固政府處理種族問題的權力，以加強應對威脅種族和諧的量能，並強調種族和諧與宗教和諧同等重要。

2021年國慶群眾大會上，時任總理李顯龍便宣布制定維持種族和諧法令。

報導指出，該法案授權內政部長向散布損害種族和諧內容的個人或實體，發出限制令（RestrainingOrder），而限制令將禁止個人或組織傳播特定訊息內容、向特定群眾發表特定內容演講、參與特定出版物的編輯或製作等。法案將宗教和諧總統理事會（Presidential Council for Religious Harmony）改組為種族與宗教和諧總統理事會（Presidential Council forRacial and Religious Harmony）；為確保總統對限制令擁有最終決定權，同時提出一讀的新加坡共和國憲法（修正）法案，賦予總統對相關建議與限制令的「斟酌」決定權，包括批准、取消或修改權限。

法案中的限制令效力及處罰，與「維持宗教和諧法」（Maintenance of Religious Harmony Act）相同，違者可處罰款新幣1萬元或監禁2年，或兩者兼施。

根據新加坡內政部資料指出，具有煽動性的內容可能迅速傳播、對社會凝聚力造成廣泛且無法彌補的損害，為應對這種情況，政府須採取預防措施，有效應對這類嚴重內容。

法案全面實施至少需要1年時間．主要內容包括防範種族組織被外國勢力利用的保障措施、處理種族事件的社區關係修復措施（Community RemedialInitiative），以及整合與種族相關的法律條文。

報導指出，為了防止與族群相關的組織被外來勢力影響，內政部初步估計有300多個族群組織，將被指定為受監管實體，完整名單將適時公布。被指定的實體包括宗鄉會館或商會等，這些組織須申報來自國外捐款和匿名捐款、揭露與外國的關係和公開領導階層的結構。

新加坡 罰款

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