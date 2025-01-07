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日本茨城外海漁船翻覆釀2死 當局續搜救失聯3人

中央社／ 東京7日綜合外電報導
日本茨城縣鹿島港外海昨天發生漁船翻覆意外，造成船員2死3失聯，海上保安廳等單位今天持續搜救失聯3人。圖擷自NHK
日本茨城縣鹿島港外海昨天發生漁船翻覆意外，造成船員2死3失聯，海上保安廳等單位今天持續搜救失聯3人。圖擷自NHK

日本茨城縣鹿島港外海昨天發生漁船翻覆意外，造成船員2死3失聯海上保安廳等單位今天持續搜救失聯3人。根據初步研判，漁船翻覆可能跟過多魚類進入漁網內造成失衡有關。

日本TBS電視台報導，獲救船員說，「在進行圍網捕撈時因捕獲魚太多導致船體傾斜」。

日本放送協會（NHK）報導，昨天凌晨2時過後，隸屬北茨城市大津漁業協同組合（類似漁會，簡稱漁協）的漁船「第八大濱丸」在鹿島港外海翻覆，造成船上20名船員中有2名男性死亡、3名男性落海後失聯。

漁船在翻覆後應已沉沒，海上保安廳及茨城縣政府都出動巡邏船與直升機赴事發海域搜救，但截至事發後已逾30小時的今天上午11時30分止，仍未尋獲失聯3人。

漁船事發前正以3艘一組的方式圍捕沙丁魚，鹿島海上保安署研判可能因為大量魚類進入網中造成漁船失去平衡翻覆，正在調查詳細事發原因。

另外，日本政府運輸安全委員會今天下午將派遣3名事故調查官，前往漁船相關人士聚集的千葉縣銚子市聽取當時狀況等，釐清船難原因。

失聯 日本 海上保安廳

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