巴西家族砒霜蛋糕中毒案釀3死 一女子被捕

巴西警方今天說，已逮捕一名被控殺害3人的女子，她有多名家人因吃了摻有砒霜的耶誕蛋糕而中毒。

法新社報導，去年12月23日在托列斯（Torres）的家族聚會中，有3名女子吃了蛋糕後喪命，另有3人病倒。

負責調查的警方官員維羅索（Marcos Veloso）今天在記者會上說，有確鑿證據顯示被捕女子犯罪。

警方未揭露這名女子的身分，但巴西媒體報導，她是這個家族的媳婦，而蛋糕是她的婆婆所做。

專家分析發現，死者血液、剩下的蛋糕以及烤蛋糕用的麵粉都含有高濃度的砷。這種元素存在於自然中，毒性極強。

維羅索說，家族裡有人注意到蛋糕有「辛辣」、「難吃」的味道，負責烤蛋糕的女子阻止大家食用，但為時已晚。

家族中有6人住院。一對分別為65歲和58歲的姊妹，以及姊姊的43歲女兒，相繼在數小時內死去。

根據最新消息，製作蛋糕的61歲女子仍在醫院接受治療，狀況穩定。

死者之一的丈夫和一名10歲男童已出院。

南大河州（Rio Grande do Sul）法醫主任密特曼（Marguet Mittman）說：「3名死者體內有非常高濃度的砷。」

「為了讓大家有點概念，35微克就足以致死。其中一名死者體內的濃度高達350倍。」

至於犯罪動機，維羅索說，這個家族關係「非常和睦」，但長期存在「分歧」，或許可以解釋這起犯罪的根源。

製作蛋糕的女子的丈夫去年9月因「食物中毒」逝世，當時沒有經過調查，如今警方已要求掘出遺體。