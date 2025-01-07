快訊

傳王定宇不滿柯建銘外流團購消息 徐巧芯：老綠男為我吵架

烏克蘭終止俄國天然氣過境，但歐盟還沒準備好

一殯拆完先曬地…里長爆黃仁勳看上 房市專家吐槽：八點檔都不敢這樣寫

尹錫悅躲過7天逮捕令 南韓公調處聲請延長時效

中央社／ 首爾7日綜合外電報導
針對韓國總統尹錫悅簽發的逮捕令昨晚到期，讓尹錫悅暫逃拘捕。路透
針對韓國總統尹錫悅簽發的逮捕令昨晚到期，讓尹錫悅暫逃拘捕。路透

針對韓國總統尹錫悅簽發的逮捕令昨晚到期，讓尹錫悅暫逃拘捕。高級公職人員犯罪調查處（公調處）已向法院聲請延長逮捕令時效，以展開拘捕行動，但不公開申請延長的期限。

法新社報導，檢察官出身的尹錫悅去年12月3日頒布戒嚴令，引發政局動盪，隨後遭到國會彈劾並被停職。他已3度無視傳喚、拒絕到案說明，並持續待在官邸內，由數百名隨扈保護以防被捕。

調查人員表示，他們昨晚已在逮捕令到期前，向法院申請延長期限，先前也已請求警方支援。警方表示將協助，可能逮捕任何保護尹錫悅的人員。

公調處昨天晚間透過聲明表示：「戒嚴聯合偵查組（聯偵組）今天已向首爾西部地方法院重新聲請延長針對被告尹錫悅的逮捕令…與期限相關的細節不便透露。」

法院尚未做出裁定，但公調處副處長李在承（LeeJae-seung，音譯）在提出申請前告訴記者，法院不批准延長的可能性「非常低」。

韓國檢警人員本月3日前往尹錫悅總統官邸逮人時，遭官邸衛戍人員阻攔，他們為此尋求更多時間及支援。

一名不願透露身分的員警昨天表示：「我們會考慮在執行第2次逮捕令時，逮捕總統警衛處的任何相關人員。」

南韓 尹錫悅

延伸閱讀

韓政局「馬斯克也看傻」！轉發尹錫悅支持者示威好奇問：發生什麼事

南韓政局動盪、尹錫悅最新民調支持率竟回升 韓媒曝1原因

拘票倒數8小時！南韓警方拒接逮捕尹錫悅任務 憂心致法律風險

韓檢調聲請延長逮捕令 尹錫悅官邸構築更多重防禦

相關新聞

杜魯多之後的加拿大總理？卡尼考慮角逐 像川普的博勵治勝算大

加拿大總理杜魯多辭掉自由黨黨魁後，該黨將召開大會，選出下一任黨魁。不管誰出線，今年大選都將對決最大反對黨保守黨的領導人博...

南韓祭新規！性犯罪、毒品前科禁做外送 禁令最長20年

南韓國土交通部7日宣布，具性侵或毒品等嚴重犯罪前科者，不得加入外送和無障礙計程車等行業，禁令最長可達20年。

尹錫悅躲過7天逮捕令 南韓公調處聲請延長時效

針對韓國總統尹錫悅簽發的逮捕令昨晚到期，讓尹錫悅暫逃拘捕。高級公職人員犯罪調查處（公調處）已向法院聲請延長逮捕令時效，以...

不滿足於川普政府 馬斯克把干政觸角伸向英、德、加

自今年開年以來，全球首富馬斯克（Elon Musk）密集介入英國、德國和加拿大政治，在自家社群平台X上批評這些盟邦的執政當局、拉抬極右派政治人物。隨著極右派浪潮席捲歐洲，已在美國政壇舉足輕重的馬斯克，想測試自己的全球影響力？

資料疑外洩 聯合國國際民航組織展開調查

聯合國所轄的國際民航組織（ICAO）於網站發布簡短聲明表示，正在調查一起「潛在資訊安全事件」的相關通報

尼泊爾發生規模7.1強震！首都和印度多處城市「有感搖晃」

印度經濟時報報導，尼泊爾7日清晨6時35分發生芮氏規模7.1強震，根據美國地質研究局（USGS），震央位於尼泊爾和西藏邊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。