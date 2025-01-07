杜魯多之後的加拿大總理？卡尼考慮角逐 像川普的博勵治勝算大

加拿大總理杜魯多辭掉自由黨黨魁後，該黨將召開大會，選出下一任黨魁。不管誰出線，今年大選都將對決最大反對黨保守黨的領導人博勵治（Pierre Poilievre）。由於保守黨的支持度輾壓自由黨，川普新政府幾乎肯定會與博勵治打交道。與川普頗多相似之處的博勵治能否讓加拿大躲過川普關稅，還有待觀察。

對自由黨來說，現在是關鍵時刻，聯邦大選最遲10月20日之前必須舉行。通常，黨魁選舉要花上幾個月的時間籌備，如果在此之前，自由黨少數政府因不信任投票而提前倒台辦大選，該黨將前所未見地由非黨員選出的總理掌權，當然，自由黨也可以嘗試以短於過往的時間來籌備黨魁選舉，但可能遭到處於劣勢的候選人嚴詞抗議。

卡尼將參選？

曾擔任加拿大和英國央行總裁、59歲的知名經濟學家和銀行家卡尼（Mark Carney）表示，他正考慮出馬角逐自由黨黨魁，「來自自由黨議員的支持，鼓舞了他並讓他深感榮幸」，而他會在「未來幾天內」與家人仔細考量做成決定。如果他參選，競爭對手可能包括下面幾位：

商鵬飛（Francois-Philippe Champagne），自2021年起擔任創新、科學與工業部長，在此之前是外交部長。 方慧蘭（Chrystia Freeland），安大略省國會議員、前副總理，是自由黨政治人物裡選前民調表現最好的一位。 趙美蘭（Melanie Joly），現任外交部長，是杜魯多的堅定支持者，國際舞台上表現突出，川普上台後將負責相關交涉。 勒布朗（Dominic LeBlanc），跨政府事務部長，被視為杜魯多的親密盟友，在方慧蘭辭職後出任財長。

但外界廣泛預期，最有可能勝選成為加國第24任總理的恐怕不是自由黨新黨魁，而是比53歲杜魯多年輕、現年45歲的保守黨領導人博勵治。

誰是勵博治？

他來自亞伯達省，由領養家庭撫養長大，從小就對政治充滿熱情，在卡加利大學時主修國際關係，曾因一篇「如果當了總理會做些什麼」的文章獲獎。他在2004年首次當選下議院議員，2022年執掌保守黨。由於加拿大人對杜魯多感到厭倦，博勵治的政黨愈來愈受歡迎。

新近民調顯示，確定前往投票並支持保守黨的選民，是自由黨的近三倍——47%比18%。

博勵治批評政治對手很不留情面：曾直指蒙特婁市長Valerie Plante「無能」，新民主黨領袖Jagmeet Singh「出賣原則」，還罵過杜魯多「軟弱」、「不正常」。罵人的話使得他去年4月被暫時踢出下議院。加拿大國會辯論通常較平和，最近變得比較火爆。

另一個川普？

像川普一樣，博勵治喜歡用琅琅上口的一句話來傳達他的政治訊息。例如他用押韻的「廢掉稅」（axe the tax）呼籲砍掉聯邦碳稅，用杜魯多的名字賈斯汀（Justin）與通膨（inflation）合成諧音新詞「Justinflation」。他也會把自己描述成菁英及傳統媒體施虐的受害者。

另外，他在女性選民當中的支持率並不高，這是與川普的另一個相似點。但他的造勢場合能吸引到大批群眾。

博勵治承諾 「加拿大優先」，這個口號與川普的 「美國優先」異曲同工。他周一在社群媒體貼出影片，慶祝杜魯多讓位的決定時，再喊出「加拿大優先、加拿大最大、永遠都是加拿大」，他呼籲選民站在他這邊，「實現加拿大夢」。

雖然博勵治的民粹主義訊息引發外界將他與川普做比較，但這位保守黨領袖已回擊川普有關加拿大成為美國第51州的提議，表示「永遠不會」。針對川普提出要對加拿大輸美產品課徵25%的關稅，博勵治說川普「喜歡贏，談判很有侵略性」，但他會尋求 「一個很棒的交易，讓兩國都更安全、更富裕和更強大」。

加拿大國會目前休會，等3月24日下議院復會時，反對黨很可能在不信任投票中擊敗自由黨少數政府，這將引發全國大選。