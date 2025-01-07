快訊

傳王定宇不滿柯建銘外流團購消息 徐巧芯：老綠男為我吵架

烏克蘭終止俄國天然氣過境，但歐盟還沒準備好

一殯拆完先曬地…里長爆黃仁勳看上 房市專家吐槽：八點檔都不敢這樣寫

杜魯多之後的加拿大總理？卡尼考慮角逐 像川普的博勵治勝算大

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
曾任加拿大和英國央行總裁的卡尼表示，在考慮出馬角逐自由黨黨魁，幾天內會做成決定。美聯社
曾任加拿大和英國央行總裁的卡尼表示，在考慮出馬角逐自由黨黨魁，幾天內會做成決定。美聯社

加拿大總理杜魯多辭掉自由黨黨魁後，該黨將召開大會，選出下一任黨魁。不管誰出線，今年大選都將對決最大反對黨保守黨的領導人博勵治（Pierre Poilievre）。由於保守黨的支持度輾壓自由黨，川普新政府幾乎肯定會與博勵治打交道。與川普頗多相似之處的博勵治能否讓加拿大躲過川普關稅，還有待觀察。

對自由黨來說，現在是關鍵時刻，聯邦大選最遲10月20日之前必須舉行。通常，黨魁選舉要花上幾個月的時間籌備，如果在此之前，自由黨少數政府因不信任投票而提前倒台辦大選，該黨將前所未見地由非黨員選出的總理掌權，當然，自由黨也可以嘗試以短於過往的時間來籌備黨魁選舉，但可能遭到處於劣勢的候選人嚴詞抗議。

卡尼將參選？

曾擔任加拿大和英國央行總裁、59歲的知名經濟學家和銀行家卡尼（Mark Carney）表示，他正考慮出馬角逐自由黨黨魁，「來自自由黨議員的支持，鼓舞了他並讓他深感榮幸」，而他會在「未來幾天內」與家人仔細考量做成決定。如果他參選，競爭對手可能包括下面幾位：

商鵬飛（Francois-Philippe Champagne），自2021年起擔任創新、科學與工業部長，在此之前是外交部長。

方慧蘭（Chrystia Freeland），安大略省國會議員、前副總理，是自由黨政治人物裡選前民調表現最好的一位。

趙美蘭（Melanie Joly），現任外交部長，是杜魯多的堅定支持者，國際舞台上表現突出，川普上台後將負責相關交涉。

勒布朗（Dominic LeBlanc），跨政府事務部長，被視為杜魯多的親密盟友，在方慧蘭辭職後出任財長。

但外界廣泛預期，最有可能勝選成為加國第24任總理的恐怕不是自由黨新黨魁，而是比53歲杜魯多年輕、現年45歲的保守黨領導人博勵治。

誰是勵博治？

他來自亞伯達省，由領養家庭撫養長大，從小就對政治充滿熱情，在卡加利大學時主修國際關係，曾因一篇「如果當了總理會做些什麼」的文章獲獎。他在2004年首次當選下議院議員，2022年執掌保守黨。由於加拿大人對杜魯多感到厭倦，博勵治的政黨愈來愈受歡迎。

新近民調顯示，確定前往投票並支持保守黨的選民，是自由黨的近三倍——47%比18%。

博勵治批評政治對手很不留情面：曾直指蒙特婁市長Valerie Plante「無能」，新民主黨領袖Jagmeet Singh「出賣原則」，還罵過杜魯多「軟弱」、「不正常」。罵人的話使得他去年4月被暫時踢出下議院。加拿大國會辯論通常較平和，最近變得比較火爆。

另一個川普？

像川普一樣，博勵治喜歡用琅琅上口的一句話來傳達他的政治訊息。例如他用押韻的「廢掉稅」（axe the tax）呼籲砍掉聯邦碳稅，用杜魯多的名字賈斯汀（Justin）與通膨（inflation）合成諧音新詞「Justinflation」。他也會把自己描述成菁英及傳統媒體施虐的受害者。

另外，他在女性選民當中的支持率並不高，這是與川普的另一個相似點。但他的造勢場合能吸引到大批群眾。

博勵治承諾 「加拿大優先」，這個口號與川普的 「美國優先」異曲同工。他周一在社群媒體貼出影片，慶祝杜魯多讓位的決定時，再喊出「加拿大優先、加拿大最大、永遠都是加拿大」，他呼籲選民站在他這邊，「實現加拿大夢」。

雖然博勵治的民粹主義訊息引發外界將他與川普做比較，但這位保守黨領袖已回擊川普有關加拿大成為美國第51州的提議，表示「永遠不會」。針對川普提出要對加拿大輸美產品課徵25%的關稅，博勵治說川普「喜歡贏，談判很有侵略性」，但他會尋求 「一個很棒的交易，讓兩國都更安全、更富裕和更強大」。

加拿大國會目前休會，等3月24日下議院復會時，反對黨很可能在不信任投票中擊敗自由黨少數政府，這將引發全國大選。

外界廣泛預期，博勵治可能帶領保守黨勝選，成為加拿大第24任總理。路透
外界廣泛預期，博勵治可能帶領保守黨勝選，成為加拿大第24任總理。路透

加拿大 川普 杜魯多

延伸閱讀

川普曾稱「暖化是騙局」 德學者：擋不住美國能源轉型

川普長子將秘訪格陵蘭！老爸證實了：讓格陵蘭再次偉大吧

川普讚習近平備受尊敬！有信心兩人「處很好」 但撂1狠話

風雪無阻…美國國會完成認證程序 川普當選總統

相關新聞

杜魯多之後的加拿大總理？卡尼考慮角逐 像川普的博勵治勝算大

加拿大總理杜魯多辭掉自由黨黨魁後，該黨將召開大會，選出下一任黨魁。不管誰出線，今年大選都將對決最大反對黨保守黨的領導人博...

南韓祭新規！性犯罪、毒品前科禁做外送 禁令最長20年

南韓國土交通部7日宣布，具性侵或毒品等嚴重犯罪前科者，不得加入外送和無障礙計程車等行業，禁令最長可達20年。

尹錫悅躲過7天逮捕令 南韓公調處聲請延長時效

針對韓國總統尹錫悅簽發的逮捕令昨晚到期，讓尹錫悅暫逃拘捕。高級公職人員犯罪調查處（公調處）已向法院聲請延長逮捕令時效，以...

不滿足於川普政府 馬斯克把干政觸角伸向英、德、加

自今年開年以來，全球首富馬斯克（Elon Musk）密集介入英國、德國和加拿大政治，在自家社群平台X上批評這些盟邦的執政當局、拉抬極右派政治人物。隨著極右派浪潮席捲歐洲，已在美國政壇舉足輕重的馬斯克，想測試自己的全球影響力？

資料疑外洩 聯合國國際民航組織展開調查

聯合國所轄的國際民航組織（ICAO）於網站發布簡短聲明表示，正在調查一起「潛在資訊安全事件」的相關通報

尼泊爾發生規模7.1強震！首都和印度多處城市「有感搖晃」

印度經濟時報報導，尼泊爾7日清晨6時35分發生芮氏規模7.1強震，根據美國地質研究局（USGS），震央位於尼泊爾和西藏邊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。