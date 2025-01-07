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南韓祭新規！性犯罪、毒品前科禁做外送 禁令最長20年

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一處建築外停滿一排南韓知名美食外送Baemin的機車。路透
一處建築外停滿一排南韓知名美食外送Baemin的機車。路透

南韓國土交通部7日宣布，具性侵毒品等嚴重犯罪前科者，不得加入外送和無障礙計程車等行業，禁令最長可達20年。

韓聯社報導，根據南韓內閣通過修訂的交通與服務法令，具嚴重犯罪前科的人，包括性犯罪和毒品犯罪者，在刑滿獲釋或終止後將被禁止在這些行業別工作，禁令最長可達20年。

應徵無障礙計程車司機和貨物快遞，包括熱門美食外送平台Baemin與Coupang Eats等，必須通過當地警察局確認犯罪紀錄。

如果未能核實犯罪紀錄，或未能在發現不符資格的1個月內終止合約，將處以最高500萬韓元（約台幣12.3萬元）罰款。

南韓 外送 性侵 毒品 計程車司機

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