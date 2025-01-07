奧地利極右政黨獲組閣權 德國憂選民效尤影響大選

奧地利總統授權極右翼自由黨組閣，若組閣談判成功，奧地利將迎來二戰以來第一位極右派總理。此一發展引發選戰中的德國高度關注，擔憂自由黨的勝利帶來示範效應，助長國內極右翼勢力支持率。

去年9月，極右翼奧地利自由黨（FPÖ）獲29%選票成為國會第一大黨，然而其它政黨皆拒絕與自由黨組閣，奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）首先授權由獲第二高得票率（26%）的原執政黨人民黨（ÖVP）籌組政府。

但是人民黨與第三大黨社民黨（SPÖ）談判失敗，未能與社民黨達成政策共識、又不願與極右翼組閣的人民黨籍總理內哈默（Karl Nehammer），上週宣布辭去黨魁與總理職位。

范德貝倫6日下午轉而授權自由黨黨魁基克（Herbert Kickl）組閣，若談判順利組成國會多數，奧地利將迎來二戰後第一個由極右翼政黨領導的政府。

德國「明鏡週刊」（Der Spiegel）分析，未來可能出現三種組閣發展路徑。第一種情境是自由黨（FPÖ）與中間偏右保守派政黨人民黨（ÖVP）成功組閣，形成由極右翼主導的聯合政府。

第二種情境，兩黨談判破裂，因親俄的自由黨和人民黨在外交與國防政策上存在重大分歧，若談判無果，奧地利將持續陷政治僵局，政府以看守內閣形式運作。

第三種則是基克爾主動放棄組閣，推動提前選舉。自由黨目前民調支持率高達35%，一但重新舉行國會大選，有機會進一步擴大優勢，增加國會席次。

而奧地利可能出現第一位極右翼總理，也引發即將在二月舉行國會大選的德國憂慮。

德國極右翼「另類選擇黨」（AfD）已躍升第二大黨，並在去年地方選舉屢獲勝利。德國主流政黨擔心，奧地利自由黨取得組閣權，會進一步助長同為極右翼的另類選擇黨的支持聲量。

基民盟（CSU）國會黨團主席多杜布林德（Alexander Dobrindt）即向德媒表示，自由黨獲組閣權對德國來說是一記「警鐘」。他認為「兩國面臨相似的經濟困境與移民挑戰，這正是促使極右翼崛起的原因，德國應避免和奧地利走上相同道路。」

綠黨總理候選人、經濟與氣候保護部部長哈柏克（Robert Habeck）也將奧地利視為負面教材，強調「若政治光譜中間的主流政黨彼此無法合作，就會像奧地利一樣將極端勢力推向執政。」

左派黨（Die Linke）主席施韋特納（InesSchwerdtner）更直接批評，「奧地利讓我們看到，保守派寧願與法西斯合作，也不願對超級富豪加稅，與左翼政黨取得政治共識。」

唯一為奧地利自由黨獲組閣權歡呼的，是同為極右翼的另類選擇黨（AfD）。

該黨主席、總理候選人韋德爾（Alice Weidel）第一時間在社群媒體X上表示，「看看奧地利的發展，就知道忽視多數民意會帶來什麼後果。」認為當前德國選民最希望看到的是另類選擇黨和目前民調第一的基民盟共同執政。

目前包括保守派基民盟等大部分政黨，都堅守拒絕與極右翼政黨合作、聯盟或組閣的「政治防火牆」（Brandmauer）。然而隨奧地利自由黨獲組閣權，這座防火牆是否會被越來越高漲的歐洲極右翼浪潮推倒，仍待觀察。