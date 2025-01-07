英國擴建風電 研擬創新手法避免影響空防國安

英國政府計畫擴大建設風力發電場，同時持續研擬各項創新手法，以避免風電建設衝擊國防需求，包括風機運轉影響雷達系統的敵情偵測。

英國政府一名發言人今天回應中央社詢問表示，本土生產的潔淨能源是強化英國能源自主最佳方式；在建設下一代大型離岸風電場的同時，英國尋求透過創新方法緩解風電場對國家空防能力可能造成的任何影響。

英國政府去年12月中旬發布潔淨能源2030行動計畫，目標為確保至2030年英國95%電力為潔淨能源。

其中，英國政府擬至2030年將離岸及陸域（岸上）風電發電量分別提升至50GW（百萬瓩）及29GW，也就是分別提升至目前發電量的近3.5倍及近2倍。

根據公有國家能源系統營運商（NESO）資料，去年風電取代天然氣，成為英國最大電力來源，在全國電網占比分別約為30%（風力）及25%（天然氣）。

2023年，天然氣在英國的發電量占比仍逾3成，如今則達2010年代中期以來最小占比。去年7月上台執政的英國工黨並解除前保守黨政府自2015年起對陸域風電場的開發限制，將其重新納入國家重大基礎建設計畫。

不過，儘管發展風電有助英國能源安全，風電機組建設卻也構成英國安全防衛隱憂。相關問題存在多年，且不僅見於英國。

瑞典政府去年11月即對在波羅的海水域的13項離岸風電新計畫喊卡，影響總計約30GW的原預估新增發電量，理由是國防部評估，相關計畫恐對瑞典軍事防衛造成「令人無法接受」的後果。

瑞典國防部當時表示，相關計畫恐導致飛彈攻擊偵測及回應所需時間增加1倍；風場干擾雷達系統運作。

根據英國政府歷年發布的文件，包括2023和2024年的招標說明，風電機組可能影響軍用雷達系統的數據品質和有效監偵範圍，而相關系統是英國空防骨幹，攸關軍方快速反應、預警和電子作戰能力，政府必須確保各項技術解決方案能讓風電與國防需求長期並行不悖。

近兩年仍在保守黨執政期間，考量擴大發展風電的政策導向，特別是離岸風電機組數量、高度及覆蓋區域將明顯增加，英國國防部推出由空軍管理的NJORD計畫，尋求以更創新有效的方式緩解風電場對空防的衝擊。

英國「泰晤士報」（The Times）報導，英國航太系統公司（BAE Systems）正研究開發更先進軟體，借助機器學習等人工智慧技術，有效清除運轉中的風機對雷達訊號回傳造成的干擾，並提高對風場以外物體的識別和解讀能力。

另一家英國企業「先進材料開發」（AME）則在NJORD計畫支持下，擬透過在風機葉片結構使用「匿蹤」塗料，阻擋風機葉片反射雷達波。

AME告訴「泰晤士報」，這個塗料幾乎毫無重量、成本不高，且能減少風機葉片90%以上的反射。

還有一家英國企業Livelink Aerospace則嘗試「化危機為轉機」：透過在每一架風機安裝小型、低成本的感應器，偵測飛彈等外來威脅，延伸英國離岸空防防線。