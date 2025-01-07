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韓政局「馬斯克也看傻」！轉發尹錫悅支持者示威好奇問：發生什麼事

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
Visegrad24一則有關尹錫悅支持者示威照片，馬斯克也在底下回應「哇」。圖／截自@elonmusk在X的帳號
Visegrad24一則有關尹錫悅支持者示威照片，馬斯克也在底下回應「哇」。圖／截自@elonmusk在X的帳號

向來熱愛對時事發表評論的世界首富馬斯克，日前在社群表達對南韓政局的好奇，轉發有關南韓民眾聚集總統府官邸外保衛尹錫悅貼文，直言南韓面臨動盪，不可思議提問「到底發生什麼問題？」

南韓SBS電視台報導，馬斯克6日上午在X轉發新聞媒體帳號Visegrad24一篇有關南韓的貼文，並寫到「韓國處於動盪！問題的關鍵到底是什麼？」

這則Visegrad24的貼文提到，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）決定將逮捕尹錫悅的任務移交警方處理，以及尹錫悅的支持度正在上升中。文中還附上一段大批支持者聚集官邸外聲援尹錫悅的影片。

事實上，這並非馬斯克第一次表達對南韓政局的關注。

去年12月3日，尹錫悅深夜緊急頒布戒嚴令，隨後遭國會表決要求解嚴，馬斯克也在社群轉文驚呼「哇」。

而在今年1月3月，Visegrad24一則有關尹錫悅支持者示威照片，馬斯克也在底下回應「哇」。

值得注意的是，照片中的支持者高舉「停止竊取選票」（Stop the Steal）標語，這是川普支持者表達對2020年美國總統選舉結果疑慮所使用的口號。

對此，紐約時報日前報導，儘管大多數南韓民眾希望涉嫌違法戒嚴的總統尹錫悅下台，卻有一批死忠右翼支持者深信右派網紅鼓吹的陰謀論，認為尹錫悅是遭親北韓和中國的「反國家勢力」迫害，因而誓死保護他。

世界首富馬斯克日前在社群轉發有關南韓民眾聚集總統府官邸外保衛尹錫悅貼文，表達對南韓政局的好奇。圖／截自@elonmusk在X的帳號
世界首富馬斯克日前在社群轉發有關南韓民眾聚集總統府官邸外保衛尹錫悅貼文，表達對南韓政局的好奇。圖／截自@elonmusk在X的帳號

南韓 尹錫悅 馬斯克

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