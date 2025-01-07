韓政局「馬斯克也看傻」！轉發尹錫悅支持者示威好奇問：發生什麼事

向來熱愛對時事發表評論的世界首富馬斯克，日前在社群表達對南韓政局的好奇，轉發有關南韓民眾聚集總統府官邸外保衛尹錫悅貼文，直言南韓面臨動盪，不可思議提問「到底發生什麼問題？」

南韓SBS電視台報導，馬斯克6日上午在X轉發新聞媒體帳號Visegrad24一篇有關南韓的貼文，並寫到「韓國處於動盪！問題的關鍵到底是什麼？」

這則Visegrad24的貼文提到，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）決定將逮捕尹錫悅的任務移交警方處理，以及尹錫悅的支持度正在上升中。文中還附上一段大批支持者聚集官邸外聲援尹錫悅的影片。

事實上，這並非馬斯克第一次表達對南韓政局的關注。

去年12月3日，尹錫悅深夜緊急頒布戒嚴令，隨後遭國會表決要求解嚴，馬斯克也在社群轉文驚呼「哇」。

而在今年1月3月，Visegrad24一則有關尹錫悅支持者示威照片，馬斯克也在底下回應「哇」。

值得注意的是，照片中的支持者高舉「停止竊取選票」（Stop the Steal）標語，這是川普支持者表達對2020年美國總統選舉結果疑慮所使用的口號。

對此，紐約時報日前報導，儘管大多數南韓民眾希望涉嫌違法戒嚴的總統尹錫悅下台，卻有一批死忠右翼支持者深信右派網紅鼓吹的陰謀論，認為尹錫悅是遭親北韓和中國的「反國家勢力」迫害，因而誓死保護他。