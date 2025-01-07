北韓證實試射新型極音速飛彈 金正恩：有助威懾太平洋敵人

北韓官媒朝中社7日證實，6日成功試射搭載極音速彈頭的新型中程彈道飛彈，此次成功有助於威懾太平洋地區的敵人。

朝中社指出，飛彈從平壤郊區發射場發射，以12倍音速往東北方向飛行，沿預定軌道飛行1500公里後落在目標水域。北韓領導人金正恩透過攝影畫面觀看發射過程，並表示對結果相當滿意。

金正恩在聲明中說：「這明顯是自我防衛的計畫與努力，而不是攻擊性計畫與行動。」但強調該飛彈系統的性能「全世界無法忽視」，並說它能夠「向敵方進行嚴重的軍事打擊，同時有效打破任何密集的防禦屏障」。

南韓聯合參謀本部6日指出，中午12時偵測到北韓平壤地區發射活動，疑為中程彈道飛彈，飛行約1110公里後墜海。