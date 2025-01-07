自由作風過了頭 加拿大總理杜魯多摔落神壇

加拿大總理杜魯多今天宣布辭職，2015年他以43歲超年輕之姿當上總理，聲勢如日中天，未料9年多後，其政府支持率不到20%，面對黨內壓力他只能黯然退場。

杜魯多（Justin Trudeau）在國際政壇素有「政治金童」名號，因為他的父親是前總理老杜魯多（PierreTrudeau），乃加拿大最受歡迎的總理之一。從小受政治薰陶的杜魯多，一開始從事教育工作，2008年才進入政壇成為國會議員。

他在2013年當選自由黨黨魁，並於2015年聯邦大選中帶領自由黨取得壓倒性勝利，擊敗當時已執政將近10年的保守黨政府，成為加拿大總理。

歷經長年拘謹的保守黨政府執政後，加拿大人民渴望「改變、進步」，杜魯多主打的「求新求變」很快吸引眾人目光，他高富帥的顏值也在網路時代格外受到矚目。

杜魯多在政策上的確走向「自由、平等、進步」道路，他首創內閣性別平權，男女閣員人數均等並展現族裔多樣性。當年記者問起：「為什麼性別平等如此重要？」他回應「因為現在是2015年」，引發熱烈歡呼。

加拿大在杜魯多執政下，展現對移民和難民的友善關懷。2017年他發推文歡迎難民來到加拿大，「對那些逃離迫害、恐怖與戰爭的人，加拿大人會歡迎你們，無論你們的信仰是什麼。多元性就是我們的力量。歡迎來加拿大」。此推文短短半天時間就獲得近60萬次點讚。

杜魯多政府推動的大麻合法化政策也走在世界前端，應對氣候變遷的積極度也是國際佼佼者。還有全民牙科健保、全國托兒福利等都是加拿大創舉。

只不過自由過了頭，就造成弊端叢生，例如廣收移民難民，導致人口增長過快而社會資源無力負擔；對吸毒和犯罪的寬容，引發社會治安惡化；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中廣發救濟金的善舉，最終造成高通膨和高國債的經濟危機。

2015年的加拿大人民渴望一個親切自由、新穎時尚的領導人，2025年的加拿大人民正苦於物價房價太高、找不到家庭醫生、憂慮盜賊猖獗的生活困境，杜魯多昔日與民眾自拍、握手寒暄的親民作風，如今都被認為是不食人間煙火、與現實徹底脫節的笑話了。

杜魯多執政9年多來，也歷經多次政治風暴和道德醜聞。

2019年時任司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）與杜魯多鬧翻而辭職，當時王州迪稱，杜魯多辦公室施壓她，要她對施工承包商SNC-拉瓦稜公司（SNC-Lavalin）涉及的貪污案採取寬鬆態度。從那時起，杜魯多的聲望開始走下坡。

2020年杜魯多又面臨另一起道德醜聞，因一家慈善機構WE Charity獲得巨額政府合約，卻支付杜魯多的母親和弟弟高額演講費，涉嫌利益衝突。

杜魯多本人也曾多次接受企業好友招待享受豪華度假，因利益衝突遭輿論狠批。

但面對每一次挫折，杜魯多仍驚險過關，保住了權力。2019年和2021大選都勝選續任總理，成為七大工業國集團（G7）領導人中任職時間最長的領袖。

政治專欄作家馬汀（Lawrence Martin）說，杜魯多遺傳了父親的基因，「他父親給人的印象是有韌性、非常強硬的政治家，老杜魯多曾經在處理魁北克10月危機時，說了『看我的』（Just watch me）政治名言。兒子杜魯多也展現了同樣的政治自信」。

加拿大勒吉納大學（University of Regina）大學歷史系教授布雷克（Raymond Blake）也說，儘管有醜聞、且民調不斷下滑，但過去2年來杜魯多仍能有效凝聚黨內的支持。

最終壓死駱駝的那根稻草是他最得力的左右手，前副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）。

這緣起於方慧蘭不贊成杜魯多繼續撒錢的財政方向，兩人意見不和下，去年12月13日杜魯多告知方慧蘭將進行內閣改組，她不會再擔任財政部長，同月16日方慧蘭閃辭副總理和財長職位。

方慧蘭當時說：「加拿大應認真處理危機、減少開支，以備日後可能應對的關稅戰。政府應避免負擔不起的政治噱頭。」

方慧蘭辭職激發了自由黨的反杜魯多聲浪，就在耶誕新年假期中，總數153名自由黨議員中，已有絕大多數都表態希望杜魯多辭職。

杜魯多知道大勢已去，他若想保留自己的執政遺產，保存自由黨未來可能再度執政的希望，他必須走下神壇。

加拿大國會將休會至3月24日，自由黨已展開新黨魁選舉程序，杜魯多將等待自由黨選出新黨魁後完全卸任黨魁和總理職位。