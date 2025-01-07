加國總理杜魯多請辭 川普：知道美國不會繼續補貼

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
加拿大總理杜魯多。(路透)
加拿大總理杜魯多。(路透)

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）6日宣布辭去自由黨黨魁的職位，美國總統當選人川普再於社群網路上談加拿大應成為美國的第51州，認為杜魯多請辭是知道美國不會繼續忍受貿易逆差和補貼加拿大。

川普6日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，美國再也不能承擔與加拿大之間的貿易逆差和給加國的補貼；杜魯多深知此事，才會決定請辭。

川普說，加拿大有很多人想要加國成為美國第51州，如果加拿大與美國合併，加國就不再有關稅，稅金也會大幅下降，加國也從此免於俄羅斯和中國大陸軍艦的威脅。

川普說，加拿大與美國在一起，會是多麼偉大的一個國家。

過去幾個月來，杜魯多持續面臨黨內議員施壓他辭職；在12月16日，副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）辭職，表示她和總理在政策上存在分歧，這使得杜魯多面臨的壓力進一步升高。

加拿大自由黨議員預定周三舉行黨團會議，預料黨內有力人士將角逐領導權，勝者將成為總理。

加拿大 杜魯多 美國

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