杜魯多：自由黨選新領袖後 將辭加拿大總理和黨魁

加拿大總理杜魯多面臨自由黨內部日益龐大異議聲浪之際，他今天召開記者會表示，在執政的自由黨選出下一任黨魁之後，他打算辭去自由黨黨魁和總理職務。

英國廣播公司新聞網（BBC News）和路透社報導，由於民調顯示自由黨（Liberal Party）將於下次加拿大國會選舉大敗，杜魯多（Justin Trudeau）就在同黨議員龐大壓力下宣布前述的請辭消息。

杜魯多說道，現今的加拿大比他2015年剛就任總理時還更好。

他指出，自己的政府讓整體經濟為所有人民服務，而不僅僅是少數人，而且還減少了貧窮的問題，讓更多民眾投入勞動市場。

杜魯多還在記者會提到，國會將休會至3月24日。

現年53歲的杜魯多於2015年11月就任加拿大總理至今，但大約2年前，民眾對於高物價和住房短缺等問題感到不滿，他的支持度開始下滑。

民調顯示，在必須於10月底之前舉行的加拿大國會選舉，自由黨將會大敗給目前在野的保守黨（Conservative Party）。