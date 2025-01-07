杜魯多：自由黨選新領袖後 將辭加拿大總理和黨魁

中央社／ 渥太華6日綜合外電報導

加拿大總理杜魯多面臨自由黨內部日益龐大異議聲浪之際，他今天召開記者會表示，在執政的自由黨選出下一任黨魁之後，他打算辭去自由黨黨魁和總理職務。

英國廣播公司新聞網（BBC News）和路透社報導，由於民調顯示自由黨（Liberal Party）將於下次加拿大國會選舉大敗，杜魯多（Justin Trudeau）就在同黨議員龐大壓力下宣布前述的請辭消息。

杜魯多說道，現今的加拿大比他2015年剛就任總理時還更好。

他指出，自己的政府讓整體經濟為所有人民服務，而不僅僅是少數人，而且還減少了貧窮的問題，讓更多民眾投入勞動市場。

杜魯多還在記者會提到，國會將休會至3月24日。

現年53歲的杜魯多於2015年11月就任加拿大總理至今，但大約2年前，民眾對於高物價和住房短缺等問題感到不滿，他的支持度開始下滑。

民調顯示，在必須於10月底之前舉行的加拿大國會選舉，自由黨將會大敗給目前在野的保守黨（Conservative Party）。

加拿大 民調

延伸閱讀

奧地利極右翼政黨黨魁會見總統 爭取組閣授權

馬斯克籲右翼英國改革黨黨魁辭職 支持立場丕變

菲律賓運用加拿大追蹤技術 發現中國海警船

金管會攜加拿大多倫多中心 合辦印太地區金融犯罪訓練課

相關新聞

逮捕尹錫悅 南韓警拒接手…總統大位保衛戰 進入延長賽

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）前天發公文給警察廳國家偵查本部，請該部接手執行對總統尹錫悅逮捕令，但被該部委婉拒絕。...

執政黨內部逼宮、支持度低迷 加拿大總理杜魯多辭黨魁

在執政黨自由黨內部逼宮及支持度低迷下，加拿大廣播公司報導，加國總理杜魯多將在當地時間六日召開記者會，宣布請辭黨魁，但將續...

布林肯訪首爾 北韓今年首射飛彈

在南韓檢調尋求向法院聲請延長總統尹錫悅逮捕令時效之際，美國國務卿布林肯六日訪問首爾，除和代理總統崔相穆會面外，並會見了外...

加拿大總理杜魯多宣布辭黨魁 續任總理至新黨魁選出

加拿大總理杜魯多在當地時間6日召開記者會，宣布辭去執政黨自由黨黨魁，但將續任總理直到自由黨選出新黨魁。

授權極右翼政黨黨魁組閣 奧地利總統稱困難決定

奧地利總統范德貝倫今天將籌組政府的任務，交給極右翼奧地利自由黨（FPÖ）黨魁基克，如果他成功組閣，奧國自二戰以來將首次出...

奧地利極右翼政黨黨魁會見總統 爭取組閣授權

極右翼奧地利自由黨黨魁基克今天與總統范德貝倫會面，期望被委以籌組聯合政府的任務。在此之前，總理內哈默排除奧地利自由黨、組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。