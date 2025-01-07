加拿大總理特魯多宣布辭職
(德國之聲中文網) 現年53歲的特魯多2015年11月上任，並已經兩度獲得連任，其任期超過了9年。大約兩年前，他的支持率因民眾對房價高漲的憤怒而持續下滑。最新的民意調查顯示，自由黨在今年秋天的大選中將慘敗給目前在野的保守黨。
自由黨議員因此向特魯多施壓要求其辭職。特魯多在新聞發布會上也承認說：“如果我還要應付黨內鬥爭，那麼我就無法成為新一輪大選時的最佳選項。”
正處冬休期的加拿大議會原定在1月27日復會，反對黨已經表示要盡快提出不信任動議案推翻政府。但是特魯多在1月6日的新聞發布會上還宣布，議會復會日期將推遲到3月24日。這意味著反對黨最早也要到5月才能提出不信任動議案。
由於鄰國美國的候任總統特朗普已經揚言要大幅提高對加拿大產品的進口關稅，加拿大經濟有可能蒙受重大沖擊。特朗普1月20日即將上任，屆時特魯多依然還是總理。
（路透社、德新社）
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