劍橋電動車新創Nyobolt 傳面臨資金困難

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
英國電動車新創Nyobolt傳出面臨資金困難。如無法確保新的資金來源，將在3月前用罄所有現金。 路透
英國電動車新創Nyobolt傳出面臨資金困難。如無法確保新的資金來源，將在3月前用罄所有現金。 路透

電動車新創Nyobolt推出主打五分鐘快速充電的產品，如今卻面臨資金困難。如無法確保新的資金來源，可能在3月前用罄所有現金。

英國電訊報報導，這家新創公司兩年前募資5,000萬英鎊，開發出時速可達155英里的電動車款，主打由10%充電到80%，只需要五分鐘時間。

但去年11月公布的最新財報顯示，該公司在2023年虧損2,000萬英鎊，但營收只有67,000英鎊。老闆們表示，若籌資失敗，資金將在2025年的第1季用罄。

Nyobolt卻表示，該資料無法反映目前公司實際營運情況。公司已簽署新合約，且正準備開啟新一輪融資。2024年Nyobolt已經開始從消費者以及價值9,700萬英鎊（1.2億美元）的合約中得到收入，也稱其正與八家汽車製造商洽談在電動超跑（electric supercar）上使用其電池產品。

去年6月時，該公司展示了一台客製化車輛，在五分鐘內就充到80%電量，是目前市售電動車電池的兩倍。該公司使用專利化合物技術，使電池的充電速度能大幅提升，且避免過熱風險，更快的充電速度將使電池體積更小，里程數較短，駕駛更願意停下充電，這些都有利於銷量提升。

如Nyobolt能成功獲利，將有望突破目前英國及歐洲電動車面對亞洲競爭者的苦戰局面。

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