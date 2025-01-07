布林肯訪首爾 北韓今年首射飛彈

在南韓檢調尋求向法院聲請延長總統尹錫悅逮捕令時效之際，美國國務卿布林肯六日訪問首爾，除和代理總統崔相穆會面外，並會見了外長趙兌烈。布林肯重申對南韓民主體制有信心，也對尹錫悅戒嚴期間某些行徑表示「嚴重關切」。

路透報導，南韓代理總統崔相穆六日接見布林肯，雙方就韓美同盟、韓美日合作和北韓問題等交換意見。

崔相穆表示，布林肯訪韓彰顯韓美同盟關係堅定不移。布林肯則說，作為南韓盟友，美國完全信任南韓民主體制韌性，美國對南韓協防承諾固如金湯。

此外，布林肯也和南韓外長趙兌烈會面。布林肯在會後記者會上表示，華府已對尹錫悅在宣布戒嚴期間的某些行徑表達「嚴重關切」。

布林肯指出：「我們所看到的以及我們預期會繼續看到的回應，是和平的，完全符合並依據憲法法治原則。」

布林肯在記者會上也說，美方掌握的可靠情報顯示，俄羅斯有意向北韓傳授高端太空及衛星技術。他並指出，俄羅斯總統普亭似乎要推翻堅持數十年的政策，認可北韓擁核。

此外，南韓聯合參謀本部（聯參）表示，北韓六日正午在平壤一帶向東部海域發射一枚疑似中程彈道飛彈。聯參表示，飛彈飛行一千一百多公里。軍方正在檢視這是否是一枚極音速飛彈。

這是北韓今年第一次發射彈道飛彈。上次是在去年十一月五日，北韓當時發射短程彈道飛彈。

自從去年十一月六日川普贏得美國大選以來，北韓一直未試射飛彈，而在距離川普廿日就任總統還剩兩周、布林肯訪韓之際試射，頗有挑釁意味。也有觀點指出，北韓在南韓陷入政治動盪的情況下射彈，意在試探韓軍反應。