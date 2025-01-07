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被網紅洗腦 南韓右翼誓死護尹錫悅

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
數千名尹錫悅的死忠支持者每天都聚集在總統府官邸外，揮舞南韓和美國國旗，決心保衛尹錫悅，並要求讓他復職。（路透）
數千名尹錫悅的死忠支持者每天都聚集在總統府官邸外，揮舞南韓和美國國旗，決心保衛尹錫悅，並要求讓他復職。（路透）

紐約時報報導，儘管大多數南韓民眾希望涉嫌違法戒嚴的總統尹錫悅下台，卻有一批死忠右翼支持者深信右派網紅鼓吹的陰謀論，認為尹錫悅是遭親北韓和中國大陸的「反國家勢力」迫害，誓死保護他。

這些右翼支持者認為，在野勢力才是從事內亂，不斷濫用國會多數阻撓尹錫悅的政治倡議，他們還認為去年四月國會大選在野黨大勝根本有弊，而保護尹錫悅等於保護南韓免於親北韓和親中人士侵害。

多數南韓人駁斥這些觀點，認為都是右派網紅散布的陰謀論，但尹錫悅的死忠支持者卻被鼓動，他們組成「太極旗部隊」，在集會中揮舞南韓和美國國旗力挺尹錫悅，支持韓美同盟，凸顯尹錫悅利用南韓版「讓美國再次偉大」（MAGA）保住權力。

尹錫悅上月初頒布戒嚴令引發政局動盪，被控內亂遭彈劾停職與調查，但他多次拒絕檢調傳喚，反貪機構公調處三日首度率警方前往總統官邸逮捕他也失敗。這段期間，每天都有數千名右翼支持者聚集總統府官邸外，決心保衛尹錫悅，要求讓他復職。

紐時描述，這些支持者多半是年紀較長的基督徒。一名七十二歲的「尹粉」金權燮（譯音）受訪表示，「我每天離家參與集會都會告訴妻子，這可能是最後一次看到我活著，因為我已準備為志業赴死。這不僅是保護尹錫悅，更是為後代子孫拯救國家」。

公調處三日首度逮捕尹錫悅失敗後，「太極旗部隊」熱情揮舞旗幟，高喊「我們贏了」。

而右翼網紅主張尹錫悅遭親北韓勢力迫害的陰謀論，也在影音平台YouTube傳播，導致南韓政治更加兩極化。這些網紅有的訂閱數破百萬，他們現場直播挺尹集會，上台講者聲稱推翻尹錫悅是北韓指使的政變。

早在尹錫悅宣布戒嚴前，這些右翼網紅就呼籲他這麼做。這些網紅還炒作恐中，暗示中國秘密操控南韓政治和選舉。尹錫悅支持者的集會上，經常響起「驅逐中國人」呼聲，他為戒嚴辯護時，還提到中國間諜。

尹錫悅和這些右翼網紅聲稱南韓選舉已無公信力，他的支持者經常舉著「停止竊取」標語，這是二○二○年川普在總統大選落敗錯誤聲稱選舉有弊後，川粉喊出的口號。

南韓 尹錫悅 網紅

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