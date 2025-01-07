逮捕尹錫悅 南韓警拒接手…總統大位保衛戰 進入延長賽

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）前天發公文給警察廳國家偵查本部，請該部接手執行對總統尹錫悅逮捕令，但被該部委婉拒絕。法院去年底簽發的逮捕令效期昨天屆滿，尹錫悅總統大位保衛戰進入延長賽。

尹錫悅民調逐漸回升

南韓戒嚴事件發生後，尹錫悅及執政黨國民力量黨支持率一度大跌，但近日逐漸回升。「韓國民意評判研究所」五日發布的民調，尹錫悅的支持率已到四成；Realmeter六日發布的民調，國民力量黨支持率為三成四四，已恢復至戒嚴風暴前的水準。民意風向的改變，可能影響憲法法院對尹錫悅彈劾案的判決。

公調處、警察廳國家偵查本部特別偵查團及國防部調查本部，就尹錫悅去年十二月宣布戒嚴的事件，合組臨時的戒嚴聯合偵查組（聯偵組）。警察廳國家偵查本部特別偵查團副團長白東欽六日說，經其內部就法律層面進行研究後，認為公調處發來的公文在法律上有所爭議，雙方將持續協商執行逮捕令的相關事宜。

聯偵組再聲請逮捕令

白東欽特別提到，若再次執行逮捕令，將在「聯偵組的體制下」，若負責尹錫悅維安的總統警護處下轄人員再妨礙執行，將視為現行犯逮捕。聯偵組六日則宣布，已再次聲請法院簽發逮捕令。

問題在於首爾西部地方法院是否願繼去年十二月卅一日後，再度簽發逮捕令？還有能否讓國會最大黨共同民主黨為首的在野陣營以外的人士，願改變心意認真配合執行逮捕令？

聯偵組中以公調處為主的人員三日首次、也是至今唯一一次，赴尹錫悅位於首爾龍山區漢南洞的官邸，試圖執行地院就他涉嫌內亂罪和濫權妨礙他人行使權利簽發的逮捕令，但在總統警護處不願配合下無功而返。

尹律師團告公調處長

尹錫悅律師團六日向首爾中央地檢提告公調處長吳東運、警察廳代理廳長李鎬永與國防部代理部長金善鎬等十一人。其中就主張公調處無權指揮警察廳國家偵查本部特別偵查團。

尹錫悅律師此前也主張，公調處根本無權偵辦內亂罪，遑論該處自行聲請逮捕令，而非以包含能偵辦內亂罪的警察廳下轄單位在內的聯偵組名義聲請。

韓媒六日報導並未指出當天再度聲請的逮捕令，究竟又是由公調處的名義，還是改以聯偵組的名義聲請？而且另一項涉及南韓刑事訴訟法禁止未經負責人同意，逕行對與軍事或政府機密有關的場所進行搜索、扣押規定的爭議依舊未解。

對此，公調處六日只說，依其對公調處法和刑事訴訟法的法理解讀，研判「不排除」擁有執行逮捕令的指揮權，才發公文給警察廳國家偵查本部，但今後執行時，將在聯偵組體制下妥為協商。

逮捕行動未有明確進度，但不代表尹錫悅就此高枕無憂。

韓媒報導稱，總統祕書室長鄭鎮碩曾因擔憂尹錫悅官邸維安人力不足，可能被公調處突破成功逮捕尹錫悅，而請代理總統崔相穆指示李鎬永加派警力，但李向崔報告後決定不作為，凸顯停職中的尹錫悅已令不出官邸。