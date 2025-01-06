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路透：美國擬放寬敘利亞人道救援限制 不撤銷制裁

中央社／ 華府6日綜合外電報導

知情人士告訴路透社，美國將宣布放寬向敘利亞提供人道援助及電力等基本服務的限制，但仍繼續對敘國實施嚴厲制裁。

路透社報導，美國總統拜登（Joe Biden）即將卸任，其政府這項決定將向敘利亞的新伊斯蘭主義統治者釋出善意。

華府此舉旨在為飽受戰爭蹂躪的敘國改善生活條件鋪路，同時維持美國在當地的影響力。

根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，拜登政府在週末批准放寬援助限制，授權財政部豁免向敘利亞提供水電及其他人道物資等必需品的援助團體和企業的援助限制。

美國財政部發言人沒有立即回應置評請求。

另一方面，官媒敘利亞新聞社（SANA）報導，敘國新任外交部長席巴尼（Asaad Hassan al-Shibani）今天首次造訪阿拉伯聯合大公國，同行者包括國防部長阿布卡斯拉（Murhaf Abu Qasra）及情報總局局長哈塔布（Anas Khattab）。

席巴尼在社群媒體X平台發布自己走下飛機的照片，並表示他期待「建立有建設性的雙邊關係」。

席巴尼等人上週起先後訪問沙烏地阿拉伯、卡達等波斯灣鄰國。

分析指出，阿聯酋對敘利亞新領導階層深懷疑慮，反映阿國不信任政治伊斯蘭（political Islam），且擔憂土耳其對敘國擁有過多影響力。

拜登 敘利亞 美國

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