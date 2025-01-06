去年最會塞車的歐洲城市是「它」 每位駕駛平均困車陣逾百小時

英國首都倫敦蟬聯歐洲最塞車城市，去年每位駕駛平均塞在車陣中101小時，估計每人因此損失逾千美元。法國巴黎和愛爾蘭都柏林分居第二、三名。

衛報報導，根據運輸分析公司Inrix，倫敦去年每位駕駛平均塞車101小時，比一年前多2%。其中A40西公路（A40 Westway）是最會塞車的一條交通要道，以下午5至6時最為嚴重。

Inrix估計，去年倫敦因塞車而損失約38.5億英鎊（48.29億美元），若以倫敦400萬名駕駛人計算，相當於每位駕駛損失942英鎊（1,182美元）。

倫敦近年塞車情況日益惡化，2022年平均塞車97小時，2023年增加至99小時。

歐洲第二、三名最塞車城市分別為巴黎和都柏林。巴黎去年每位駕駛平均塞車97小時，都柏林駕駛則塞了81小時。

就英國而言，第二大塞車城市是布里斯托，去年每位駕駛平均被困車陣65小時，第三名的里茲為60小時。英國第二大城伯明罕，因交通比一年前順暢10%，從第二名滑落至第六。中部大城曼徹斯特去年塞車時數則大增13%。

Inrix表示，英國塞車最嚴重的交通要道多數位於倫敦，原因在於「人口、就業和經濟活動集中當地」。