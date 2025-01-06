快訊

台中機捷3地段疊疊樂 內行直言：懂住的人會買「這一區」

比爾蓋茲看好景氣復甦！ 重押運輸股敲進「這兩檔」

「衝撞系情歌手」被譙爆 邱軍悄刪自介神隱不道歉

馬來西亞法院重審居家服刑案 納吉舉雙手按讚

中央社／ 吉隆坡6日專電

大馬前首相納吉居家服刑案，吉隆坡上訴法庭今天裁准發回高院調查，審理納吉要求證實的第16任國家元首阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）是否曾下達同意居家服刑的附加諭令。納吉獲悉裁定後舉起雙手按讚。

逾1200名納吉（Najib Razak）的支持者今天聚集在馬來西亞聯邦法院外，他們高舉布條與聲援旗幟，高喊「我的老闆萬歲」、「釋放他」等口號為納吉集氣，希望上訴庭裁准納吉能居家服刑。警方將聯邦法院外圍起柵欄，防止發生衝突事件，並認定集會非法，將根據「2012年和平集會法令」依法調查。

包括巫統青年團（Umno Youth）團長阿克馬（Muhamad Akmal Saleh）、副首相兼巫統主席阿末扎希（Ahmad Zahid）的女兒努魯希達雅（NurulhidayahAhmad Zahid）等人仍出席今天集會。阿末扎希下午透過社群媒體平台臉書（Facebook）呼籲要為納吉爭取正義，並尊重持續進行的法律程序。

對於上訴法庭裁定將全案發回高等法院審理，納吉的委任律師沙菲宜（Muhammad Shafee Abdullah）召開記者會說，納吉獲悉裁定後興奮的以雙手比出讚的手勢。

納吉之子納茲夫丁（Nazifuddin Najib）在法庭外受訪說，法院的裁定無異證明確實存在附加諭令，並非道聽途說的傳聞，他質疑政府為何寧願隱瞞，也不執行這份文件。

參與集會的民眾諾爾（Noor Brenner）下午告訴中央社記者：「納吉是冤枉的，也是遭人陷害，法院應同意讓納吉居家服刑。」

納吉因自主權財富基金一馬發展公司（1MDB）旗下SRC國際公司轉出馬幣4200萬令吉（約新台幣3億元）到個人戶頭，於2020年7月遭判刑事背信、濫權和洗錢罪名成立。2022年8月，最高法院維持12年徒刑判決，納吉隨即被移往監獄。

馬來西亞特赦局去年2月2日宣布納吉獲有條件特赦，刑期從有期徒刑12年減為6年，可望在2028年8月23日出獄；特赦局也調降納吉罰款額度，從馬幣2億1000萬令吉減為5000萬令吉。

納吉於去年4月向高等法院遞狀，認為當時的國家元首簽署特赦令時，有簽署讓他能居家服刑的附加諭令，但這項聲請7月遭裁定駁回。納吉再提出上訴，上訴庭今天裁定發回高等法院審理。

特赦 社群媒體 馬來西亞

延伸閱讀

綠島毒犯越獄怎跑的？矯正署：庫房領物時脫逃 戒護員急呼叫圍捕

自願移監綠島…監獄落跑人犯非從戒護區突圍 機場、港口搜索中

羽球／馬來西亞公開賽 王齊麟、邱相榤首戰強碰頭號種子

大馬資料中心水電費喊漲

相關新聞

南韓政局動盪、尹錫悅最新民調支持率竟回升 韓媒曝1原因

南韓總統尹錫悅去年底頒布戒嚴引政局動盪，被控涉嫌內亂遭彈劾停職與調查，近日南韓高級公職人員犯罪調查處試圖逮捕尹錫悅但尚未...

南韓陷黑暗...總統逮捕令已下 空難+經濟考驗！專家點還能樂觀的原因

總統尹錫悅因戒嚴事件遭到彈劾，1月3日當地高級公職人員犯罪調查處已執行逮捕令，現在的韓國可說是群龍無首。對韓國而言，2024是充滿挑戰與不幸的一年。

拘票倒數8小時！南韓警方拒接逮捕尹錫悅任務 憂心致法律風險

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）5日深夜發公文給警方，請求接手執行針對總統尹錫悅的逮捕令，不過警方6日以恐引發法律爭...

習近平悼卡特 唁電傳善意「願與川普合作推進美中關係」

前總統卡特去年底以百歲高齡過世，中國國家主席習近平隔天就向美國政府以及卡特家屬發出唁電，表達哀悼與慰問，而且習近平的電文...

塞國部署中製飛彈 歐美緊張 形同解放軍防空系統前進北約

位於東南歐的塞爾維亞國防部日前證實，該國已部署中國解放軍研製的FK-3中程防空飛彈武器系統。中國媒體指出FK-3是中國航...

扛不住自家人逼宮！加拿大總理杜魯多已在徵詢代理黨魁兼總理人選

加拿大總理杜魯多扛不住自家執政自由黨內逼宮，再加上慘不忍睹的支持度，傳聞最快將在6日，或是8日黨團會議前，宣布請辭黨魁，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。