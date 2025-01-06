馬來西亞法院重審居家服刑案 納吉舉雙手按讚

大馬前首相納吉居家服刑案，吉隆坡上訴法庭今天裁准發回高院調查，審理納吉要求證實的第16任國家元首阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）是否曾下達同意居家服刑的附加諭令。納吉獲悉裁定後舉起雙手按讚。

逾1200名納吉（Najib Razak）的支持者今天聚集在馬來西亞聯邦法院外，他們高舉布條與聲援旗幟，高喊「我的老闆萬歲」、「釋放他」等口號為納吉集氣，希望上訴庭裁准納吉能居家服刑。警方將聯邦法院外圍起柵欄，防止發生衝突事件，並認定集會非法，將根據「2012年和平集會法令」依法調查。

包括巫統青年團（Umno Youth）團長阿克馬（Muhamad Akmal Saleh）、副首相兼巫統主席阿末扎希（Ahmad Zahid）的女兒努魯希達雅（NurulhidayahAhmad Zahid）等人仍出席今天集會。阿末扎希下午透過社群媒體平台臉書（Facebook）呼籲要為納吉爭取正義，並尊重持續進行的法律程序。

對於上訴法庭裁定將全案發回高等法院審理，納吉的委任律師沙菲宜（Muhammad Shafee Abdullah）召開記者會說，納吉獲悉裁定後興奮的以雙手比出讚的手勢。

納吉之子納茲夫丁（Nazifuddin Najib）在法庭外受訪說，法院的裁定無異證明確實存在附加諭令，並非道聽途說的傳聞，他質疑政府為何寧願隱瞞，也不執行這份文件。

參與集會的民眾諾爾（Noor Brenner）下午告訴中央社記者：「納吉是冤枉的，也是遭人陷害，法院應同意讓納吉居家服刑。」

納吉因自主權財富基金一馬發展公司（1MDB）旗下SRC國際公司轉出馬幣4200萬令吉（約新台幣3億元）到個人戶頭，於2020年7月遭判刑事背信、濫權和洗錢罪名成立。2022年8月，最高法院維持12年徒刑判決，納吉隨即被移往監獄。

馬來西亞特赦局去年2月2日宣布納吉獲有條件特赦，刑期從有期徒刑12年減為6年，可望在2028年8月23日出獄；特赦局也調降納吉罰款額度，從馬幣2億1000萬令吉減為5000萬令吉。

納吉於去年4月向高等法院遞狀，認為當時的國家元首簽署特赦令時，有簽署讓他能居家服刑的附加諭令，但這項聲請7月遭裁定駁回。納吉再提出上訴，上訴庭今天裁定發回高等法院審理。