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奧地利極右翼政黨黨魁會見總統 爭取組閣授權

中央社／ 維也納6日綜合外電報導
奧地利總理內哈默。(路透資料照)
奧地利總理內哈默。(路透資料照)

極右翼奧地利自由黨黨魁基克今天與總統范德貝倫會面，期望被委以籌組聯合政府的任務。在此之前，總理內哈默排除奧地利自由黨、組建中間派聯合政府的努力於週末宣告失敗

路透社報導，抱持疑歐、親俄立場的奧地利自由黨（FPÖ）於1950年代由曾擔任希特勒納粹親衛隊（SS）高級軍官的成員創立。

奧地利自由黨在去年9月的選舉中首次獲得超過29%的選票成為國會第一大黨，儘管過去曾作為次要聯盟夥伴參與執政，但從未領導過政府。

基克（Herbert Kickl）昨晚在社群媒體臉書（Facebook）上發表簡短貼文，重複競選期間的民粹口號「人民優先，總理其次」，並表示在與范德貝倫（Alexander Van der Bellen）會面前不會發表評論。

范德貝倫在選舉後並未立即指派奧地利自由黨籌組政府的任務，理由是尚無潛在聯盟夥伴，此舉引發奧地利自由黨強烈不滿。這項任務最初交給由人民黨（ÖVP）黨魁兼總理內哈默（Karl Nehammer）進行，人民黨在選舉中名列第2。

內哈默先是試圖與其他中間派政黨組成3黨或2黨聯盟，但這項努力於週末宣告失敗，促使他宣布辭去黨魁與總理職。

內哈默長期堅持不與基克合作，稱基克是陰謀論者且構成安全威脅。隨著內哈默下台，這條「紅線」便隨之消失。

被指派為臨時黨魁的人民黨秘書長史托克（Christian Stocker）昨天表示，他的政黨將參與由基克主導的任何聯盟談判。

失敗 奧地利

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