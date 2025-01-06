快訊

台中機捷3地段疊疊樂 業界直言：懂住的人會買「這一區」

比爾蓋茲看好景氣復甦！ 重押運輸股敲進「這兩檔」

「衝撞系情歌手」被譙爆 邱軍悄刪自介神隱不道歉

挪威首相：馬斯克介入美國以外國家政治 令人擔憂

中央社／ 奧斯陸6日綜合外電報導
挪威首相斯托爾今天表示，億萬富豪馬斯克（圖）介入美國以外國家的政治，他對此感到擔憂。(路透)
挪威首相斯托爾今天表示，億萬富豪馬斯克（圖）介入美國以外國家的政治，他對此感到擔憂。(路透)

挪威首相斯托爾今天表示，億萬富豪馬斯克介入美國以外國家的政治，他對此感到擔憂。

路透社報導，德國2月將舉行國會選舉，美國總統當選人川普（Donald Trump）的親密盟友馬斯克（Elon Musk）上月力挺德國反移民的政黨，並且屢屢評論英國的政治，還要求英國首相施凱爾（KeirStarmer）辭職。

斯托爾（Jonas Gahr Stoere）告訴挪威公共廣播機構「挪威廣播公司」（NRK）：「一個對於社群媒體具有可觀影響力並且擁有雄厚經濟實力的人，如此毫不避諱介入其他國家的內部事務，令人感到擔憂；民主國家和盟友之間的關係不應該是這樣。」

斯托爾說，若馬斯克介入挪威政治，挪威的政治人物應集體與此類行為保持距離。

挪威將於今年9月舉行國會選舉，根據目前的民調，斯托爾領導、由他所屬的左翼工黨（LaborParty）和挪威國會第3大黨中間黨（Centre Party）組成的少數政府，支持度落後右翼政黨。

德國政府上週指控社群媒體X老闆暨太空探索科技公司（SpaceX）和電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克，藉由一篇刊登於「週日世界報」（Welt AmSonntag）的投書，意圖左右德國即將舉行的選舉。

德國 挪威 馬斯克

延伸閱讀

愛干預各國內政 馬斯克批英黨魁不適任

馬斯克星鏈服務今春將現身聯合航空區域航班 國際線要等到年底

馬斯克轟英相、罵德總理 蕭茲：勿餵食網路巨魔

世界首富與次富的距離？馬斯克狠狠輾壓貝佐斯 身家多出1880億美元

相關新聞

南韓政局動盪、尹錫悅最新民調支持率竟回升 韓媒曝1原因

南韓總統尹錫悅去年底頒布戒嚴引政局動盪，被控涉嫌內亂遭彈劾停職與調查，近日南韓高級公職人員犯罪調查處試圖逮捕尹錫悅但尚未...

南韓陷黑暗...總統逮捕令已下 空難+經濟考驗！專家點還能樂觀的原因

總統尹錫悅因戒嚴事件遭到彈劾，1月3日當地高級公職人員犯罪調查處已執行逮捕令，現在的韓國可說是群龍無首。對韓國而言，2024是充滿挑戰與不幸的一年。

拘票倒數8小時！南韓警方拒接逮捕尹錫悅任務 憂心致法律風險

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）5日深夜發公文給警方，請求接手執行針對總統尹錫悅的逮捕令，不過警方6日以恐引發法律爭...

習近平悼卡特 唁電傳善意「願與川普合作推進美中關係」

前總統卡特去年底以百歲高齡過世，中國國家主席習近平隔天就向美國政府以及卡特家屬發出唁電，表達哀悼與慰問，而且習近平的電文...

塞國部署中製飛彈 歐美緊張 形同解放軍防空系統前進北約

位於東南歐的塞爾維亞國防部日前證實，該國已部署中國解放軍研製的FK-3中程防空飛彈武器系統。中國媒體指出FK-3是中國航...

扛不住自家人逼宮！加拿大總理杜魯多已在徵詢代理黨魁兼總理人選

加拿大總理杜魯多扛不住自家執政自由黨內逼宮，再加上慘不忍睹的支持度，傳聞最快將在6日，或是8日黨團會議前，宣布請辭黨魁，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。