西班牙籍交換生泰國旅遊喪命 淡大協助後續事宜
西班牙籍大學生賈西亞來淡江大學交換，日前利用寒假赴泰國旅遊，在保護區替大象洗澡時遭大象攻擊，送醫急救後不治。淡江大學表示，已啟動協助機制處理後續事宜。
綜合英國「每日郵報」（Daily Mail）與法新社報導，22歲死者賈西亞（Blanca Ojanguren Garcia）來自西班牙瓦拉多利（Valladolid）。她3日在泰國大瑤島（Yao Yai）的Koh Yao保護區替大象洗澡時突遭象鼻攻擊，送醫搶救後宣告不治。
賈西亞是西班牙納瓦拉大學（University ofNavarra）的學生，主修法律與國際關係。她來台參加為期6個月的海外交流計畫後尚未返國，在泰國旅遊期間不幸遇上死劫。
淡江大學表示，校長葛煥昭已去信賈西亞就讀的西班牙納瓦拉大學，表達慰問及哀悼，國際處將協助賈西亞遺物寄回西班牙，處理意外險理賠事宜，並關注其他同期交換學生狀況，適時安排心理諮商，妥善照顧學生生活及學習需求。
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