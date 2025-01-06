快訊

台中機捷3地段疊疊樂 內行直言：懂住的人會買「這一區」

比爾蓋茲看好景氣復甦！ 重押運輸股敲進「這兩檔」

「衝撞系情歌手」被譙爆 邱軍悄刪自介神隱不道歉

西班牙籍交換生泰國旅遊喪命 淡大協助後續事宜

中央社／ 新北6日電

西班牙籍大學生賈西亞淡江大學交換，日前利用寒假赴泰國旅遊，在保護區替大象洗澡時遭大象攻擊，送醫急救後不治。淡江大學表示，已啟動協助機制處理後續事宜。

綜合英國「每日郵報」（Daily Mail）與法新社報導，22歲死者賈西亞（Blanca Ojanguren Garcia）來自西班牙瓦拉多利（Valladolid）。她3日在泰國大瑤島（Yao Yai）的Koh Yao保護區替大象洗澡時突遭象鼻攻擊，送醫搶救後宣告不治。

賈西亞是西班牙納瓦拉大學（University ofNavarra）的學生，主修法律與國際關係。她來台參加為期6個月的海外交流計畫後尚未返國，在泰國旅遊期間不幸遇上死劫。

淡江大學表示，校長葛煥昭已去信賈西亞就讀的西班牙納瓦拉大學，表達慰問及哀悼，國際處將協助賈西亞遺物寄回西班牙，處理意外險理賠事宜，並關注其他同期交換學生狀況，適時安排心理諮商，妥善照顧學生生活及學習需求。

淡江大學 西亞 西班牙

延伸閱讀

泰國就業詐騙 250人預繳千萬到機場才知落空

男星遭誘騙至泰國拍戲失聯 驚傳人已被帶到「緬甸園區」

大陸男演員「星星」泰國試鏡後失聯 姚晨、舒淇聲援

廢棄紡織品變建材 台科大生獲國際設計獎

相關新聞

南韓政局動盪、尹錫悅最新民調支持率竟回升 韓媒曝1原因

南韓總統尹錫悅去年底頒布戒嚴引政局動盪，被控涉嫌內亂遭彈劾停職與調查，近日南韓高級公職人員犯罪調查處試圖逮捕尹錫悅但尚未...

南韓陷黑暗...總統逮捕令已下 空難+經濟考驗！專家點還能樂觀的原因

總統尹錫悅因戒嚴事件遭到彈劾，1月3日當地高級公職人員犯罪調查處已執行逮捕令，現在的韓國可說是群龍無首。對韓國而言，2024是充滿挑戰與不幸的一年。

拘票倒數8小時！南韓警方拒接逮捕尹錫悅任務 憂心致法律風險

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）5日深夜發公文給警方，請求接手執行針對總統尹錫悅的逮捕令，不過警方6日以恐引發法律爭...

習近平悼卡特 唁電傳善意「願與川普合作推進美中關係」

前總統卡特去年底以百歲高齡過世，中國國家主席習近平隔天就向美國政府以及卡特家屬發出唁電，表達哀悼與慰問，而且習近平的電文...

塞國部署中製飛彈 歐美緊張 形同解放軍防空系統前進北約

位於東南歐的塞爾維亞國防部日前證實，該國已部署中國解放軍研製的FK-3中程防空飛彈武器系統。中國媒體指出FK-3是中國航...

扛不住自家人逼宮！加拿大總理杜魯多已在徵詢代理黨魁兼總理人選

加拿大總理杜魯多扛不住自家執政自由黨內逼宮，再加上慘不忍睹的支持度，傳聞最快將在6日，或是8日黨團會議前，宣布請辭黨魁，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。