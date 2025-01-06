南韓政局動盪、尹錫悅最新民調支持率竟回升 韓媒曝1原因

南韓總統尹錫悅去年底頒布戒嚴引政局動盪，被控涉嫌內亂遭彈劾停職與調查，近日南韓高級公職人員犯罪調查處試圖逮捕尹錫悅但尚未成功。最新民調顯示，尹錫悅支持率此時竟不減反增，甚至超越宣布戒嚴前的水平。韓國時報報導，專家推測這可能是因為保守派選民對反對黨極度不信任，對立升高反而使保守派選民更加團結。

韓國時報指出，尹錫悅2022年5月就職後幾個月，支持率在大多數民調中快速下滑至40%以下，且再也沒有恢復到40%。尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴，一些民調顯示其支持率下跌至11%。

然而，出乎意料的是，尹錫悅目前的支持率正在回升，甚至超越宣布戒嚴前。南韓輿論評論研究所（KOPRA）1月3日、4日進行民調顯示，40%受訪者支持尹錫悅，高於他們四個月前民調得出的30%支持率。

南韓民調機構Realmeter在6日公布民調顯示，執政黨國民力量黨支持率也從一周前的30.6%，增加至34.4%。

專家告訴韓國時報，這些民調結果顯示，保守派選民正變得更團結，原因是他們都不信任最大在野黨共同民主黨和其領袖李在明。李在明被視為下屆總統熱門人選。

仁川大學政治學教授李俊翰（Lee Joon-han，譯音）表示：「2017年時任總統朴槿惠遭彈劾下台後，執政集團分崩離析並在隨後的選舉慘敗。許多保守派憂心，若他們仍處於分裂，這種噩夢可能重演。共同民主黨已在國會握有多數席次，如果再讓他們控制行政部門5年，將產生更重大影響，許多保守派憂心其後果。」