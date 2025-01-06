濟州航空失事一家9口罹難 愛犬靈堂追悼沉默凝視牌位
濟州航空失事179人喪命，當中一家9口全數罹難，僅剩家中名為「布丁」的愛犬獨活，昨天動保協會志工帶牠到首爾市府前搭建的聯合靈堂，布丁沒有吠叫，只是默默凝望罹難者牌位。
「韓國時報」（The Korea Times）今天報導，韓國濟州航空7C2216號班機上月29日降落韓國務安機場時發生重大事故，造成179死2傷。
機上最年長乘客是慶祝本月邁入80大壽、參與家族出遊的裴姓老翁。布丁飼主裴姓老翁與家人同遊泰國，搭機返回韓國時遇到這場空難，一家9口全數罹難。
這一家罹難者包含裴翁夫婦、2名女兒、1名女婿、3個孫子（分別是12、18、19歲），以及6歲孫女，家中剩下布丁獨活。布丁現由韓國大型動保團體「維護地球動物權益協會」（CARE）收容。
穿著藍色毛孩套裝的布丁大約在今天下午2時由動保志工抱著牠來到公祭現場。在其他動保志工手捧菊花靠近祭壇，以及CARE負責人金榮煥（Kim Young-hwan，音譯）唸悼詞時，布丁靜靜看著聯合公祭的罹難者牌位。
CARE打算繼續照料布丁直至替牠找到新飼主為止，並且即日起正式受理布丁的領養申請。
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