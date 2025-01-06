馬斯克籲右翼英國改革黨黨魁辭職 支持立場丕變

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）與右翼英國改革黨黨魁法拉吉（NigelFarage）近來為一名右翼極端分子意見不合，馬斯克今天發文呼籲法拉吉辭黨魁，原先支持他的立場丕變。

馬斯克近來在自家社媒平台X頻頻發文批評英國政治，他在最新一則貼文中表示：「英國改革黨（Reform UK）需要一名新領袖，法拉吉並未具備擔任領袖的條件。」

法拉吉表示，針對馬斯克可能捐贈大額政治獻金給英國改革黨一事，他近來正與馬斯克討論。英國改革黨於去年7月大選中吸納部分右派選票，幫助工黨（Labour Party）取得權力。

不過，馬斯克2日在X發文聲援正在坐牢的英國極端主義煽動者羅賓森（Tommy Robinson），而與法拉吉產生齟齬。

羅賓森坦承在涉及一名敘利亞難民的長期誹謗案中藐視法庭後，於去年10月入獄。

馬斯克在其中一則X貼文問說，羅賓森為什麼「因為說真話而遭到單獨監禁？」他指控說，這是因為羅賓森對近年來震驚英國社會的重大兒童性誘拐醜聞「說出真相」。

法拉吉今天在X發文反擊馬斯克最新貼文，他表示仍不同意馬斯克對羅賓森的看法。

法拉吉說道：「噢，真令人吃驚！伊隆（馬斯克名）是了不起的人，但我對這件事不能苟同。我仍認為羅賓森不適合英國改革黨，我從不違背自己的原則。」

另據路透社報導，身為美國總統當選人川普（Donald Trump）親密盟友的馬斯克，之前似乎支持法拉吉，馬斯克上月還發布兩人的合照。

英國改革黨於去年7月大選中拿下410萬票，占總開票數14%，斬獲5席國會議員席次。

馬斯克之前企圖影響英國政壇，自去年夏季英國爆發反移民暴動以來，他多次批評英國首相施凱爾（Keir Starmer）。