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大陸最大海警船出沒 菲：若挑釁將採適當行動回應

中央社／ 馬尼拉6日專電

菲律賓政府官員表示，因大噸位而有「怪物」之稱的中國5901號海警船，仍未離開菲律賓經濟海域，菲方正密切監看它的動向，若有挑釁行為將以「適當行動」回應。

國際海事問題專家鮑爾（Raymond Powell）2日接受外媒訪問時披露，中國5901號海警船已經航抵黃岩島；4日在社群平台X繼續披露，這艘海警船進一步擴大巡航範圍，足跡距菲律賓呂宋島本島的海岸線只有50海里之遠。

中國5901號海警船排水量1萬2000噸，是現役噸位最大的中國海警船，有「怪物」（The Monster）之稱，配備重機槍且設有直升機平台，之前已曾多次出現在菲律賓專屬經濟海域。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）今天在例行記者會上說，截至上午，中國5901號海警船的位置在菲律賓中北部的盧邦群島（LubangIslands）約80海里以外，仍在菲律賓專屬經濟區範圍內。

塔瑞耶拉表示，菲律賓海防隊正持續密切監看中國5901號海警船的動向。

另一方面，菲律賓國家安全委員會（NSC）發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）表示，雖然中國5901號海警船持續移動，也未阻擋菲船或做出其他危險行為，但中國在菲律賓專屬經濟海域行使管轄權，即違反國際法。

馬拉雅稱，由於菲律賓的政策是不主動在爭議海域挑起衝突，因此僅派船尾隨。

他說，一旦中國5901號海警船做出挑釁行為，菲律賓政府將採取「適當行動」回應，但未做進一步說明。

馬拉雅認為，中國5901號海警船意在恫嚇，對菲律賓漁民的衝擊最為直接，菲律賓相關部門將繼續向漁民宣導海洋法常識，鼓勵漁民繼續在菲律賓專屬經濟海域捕魚，政府將會盡全力護漁。

菲律賓

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