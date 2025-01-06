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淡江大學西班牙女學生赴泰旅遊 意外命喪大象攻擊

中央社／ 曼谷6日綜合外電報導

目前留學淡江大學的1名西班牙籍女學生日前利用寒假赴泰國旅遊，在泰國南部1處動物保護區替大象洗澡時，不幸遭1隻「受驚」的大象攻擊，送醫急救後不治身亡。

綜合英國「每日郵報」（Daily Mail）與法新社報導，22歲死者賈西亞（Blanca Ojanguren Garcia）來自西班牙瓦拉多利（Valladolid）。她3日在泰國大瑤島（Yao Yai）的Koh Yao保護區替大象洗澡時，突遭象鼻攻擊，事發後她被送往鄰近醫院搶救，之後宣告不治。

賈西亞是西班牙納瓦拉大學（University ofNavarra）的學生，主修法律與國際關係。她來台參加為期6個月的海外交流計畫後尚未返國，結果在泰國旅遊期間不幸遇上死劫。

當地警察局長邦巴瑟（Jaran Bangprasert）也向法新社證實，「1名女性遊客替大象洗澡時不幸意外身亡。」

根據泰國國家公園局（Department of National Parks,Wildlife and Plant Conservation），包括外國旅客在內，過去12年裡，野生大象共造成227人喪命。

世界動物保護協會（World Animal Protection）指出，在泰國，替大象洗澡是備受觀光客歡迎的行程。目前泰國境內約有2800隻大象因觀光業受到人工豢養。

國旅 大象 泰國

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