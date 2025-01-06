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英去年電動車銷量創新高 仍未達占新售車22%目標

中央社／ 倫敦5日綜合外電報導

汽車製造商和貿易商協會（SMMT）表示，英國汽車產業2024年的全電動車銷量創下新高，但仍未達政府設定的銷售目標。

法新社報導，SMMT於4日表示，去年英國共售出38萬2000台電池電動車，占去年新車銷量的19.6%。雖創下「年度銷量新高」，但未達政府設定2024年須達22%的目標。

SMMT去年10月已示警，汽車製造商可能無法達成政府設定目標；若是未達標，每輛非零排放車輛將面臨高達1萬5000英鎊（約新台幣61萬）的罰款

然而，英國政府也在SMMT示警後出面安撫，並說預期所有汽車製造商都能透過彈性機制避免挨罰，意即考量整體車系的減排來幫助車商達標從而避免罰款。

SMMT執行長霍斯（Mike Hawes）表示，儘管電動車的市占率有所提升，業界卻為此付出「巨大代價」。他提到，汽車製造商為開發新車款「投入數十億英鎊」，用以吸引消費者的誘因也「難以持續」。

霍斯敦促政府重新審視相關規範，並利用改善充電基礎設施等更多行動來刺激私人購車需求。

SMMT還警告，要達成2025年的門檻恐更困難，因為屆時的目標是純電動車銷量占比要到28%。

此外，業界也對工黨政府將汽、柴油車禁售令提前至2030年的承諾感到擔憂。之前的保守黨政府曾將禁售時限推遲至2035年。

整體而言，SMMT報告顯示英國的新車註冊量去年增加至接近200萬輛，相比前一年同期成長2.6%。協會指出，這項成長主要由企業購買帶動，私人購車需求則有所下降。

儘管連續第2年成長，但英國整體汽車市場仍低於COVID-19疫情前的水準。

罰款 英國 電動

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