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拘票倒數8小時！南韓警方拒接逮捕尹錫悅任務 憂心致法律風險

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓總統官邸附近6日出現大批警方。路透
南韓總統官邸附近6日出現大批警方。路透

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）5日深夜發公文給警方，請求接手執行針對總統尹錫悅的逮捕令，不過警方6日以恐引發法律爭議為由回絕；而法院簽發的逮捕令將在6日跨7日午夜到期，公調處已表示聲請延長拘票時限。

在法院簽發的逮捕令即將到期前，公調處5日深夜致函警察廳，要求接手執行對總統尹錫悅的逮捕令。

韓聯社報導，負責戒嚴命令調查的高級警方官員白東欽（Baek Dong-heum，音譯）在記者會上表示，內部法律審查認為，公調處轉交執行逮捕的信函存在法律爭議，「為避免違法爭議，警方判斷不適宜接手逮捕任務」。

此外，白東欽補充，「將繼續與公調處就逮捕行動進行磋商」。

另一名不願透露姓名的警方官員表示，公調處與警方在6日上午通話並達成共識，維持由國防部調查單位參與的聯合調查小組來處理戒嚴案件。

公調處3日首度率警方前往首爾漢南洞總統官邸，執行對停職中總統尹錫悅的逮捕令，不過遭到總統警護處抵制，雙方僵持近5小時後，公調處無功而返。事後，尹錫悅辯護團隊稱逮捕令與搜查行動違法違憲，並向法院提出異議，不過已經在5日遭駁回。

國防部 尹錫悅 法律

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