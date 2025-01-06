南韓陷黑暗...總統逮捕令已下 空難+經濟考驗！專家點還能樂觀的原因

總統尹錫悅因戒嚴事件遭到彈劾，1月3日當地高級公職人員犯罪調查處已執行逮捕令，現在的韓國可說是群龍無首。對韓國而言，2024是充滿挑戰與不幸的一年。在經濟方面，儘管出口表現強勁，但整體經濟成長仍顯疲軟；年底的濟州航空空難，更為韓國社會蒙上陰影。曾與台灣並列亞洲四小龍，韓國80年代至今創造的奇蹟還剩什麼？難道真的只剩娛樂產業「魷魚遊戲」與KPOP？專家又如何解讀？

新的一年，韓國有位官員會非常忙碌，就是崔相穆。

由於總統尹錫悅和國務總理韓悳洙相繼被彈劾，第三順位的崔相穆成了代理總統，同時還兼任副總理兼企劃財政部部長。而現在發生濟州航空空難後，崔相穆也負起領導部長級中央災害控制團隊的責任。

政局動盪的韓國社會，經濟也跟著連帶受到影響，這些重重挑戰都考驗著崔相穆的智慧。

崔相穆：盡全力恢復國政穩定

南韓代理總統崔相穆。法新社

《韓聯社》報導，崔相穆2日出席政府新年工作啟動儀式時表示，所有公職人員應盡全力恢複國政穩定，讓國民安心享受正常生活。

崔相穆表示，韓國正面臨著前所未有的嚴峻局勢，詭譎的國際局勢導致經貿和外交安全版圖生變，國內政治不確定因素讓民眾不安，政府應在外交、國家安全、經濟、國民和諧與團結方面全力以赴，維護國家安全和國民生活不受影響。

為了盡早恢復政局穩定，崔相穆提到，需要國會和朝野等政界領導層團結協作，政府也將傾聽各界意見，拿出符合實際的解法，「愈是困難時刻，公職人員的角色就愈重要。」

經濟方面，企劃財政部針對新的一年也發布《2025年經濟政策方向》報告，預測今年韓國實際國內生產總值（GDP）將成長1.8%，並將密切關注第一季經濟運作情況，必要時考慮編制補充預算。企畫財政部次長金範錫說，當前的政策目標，是應對進一步加劇的國內外不確定性，也就是在彈劾後面臨的國內政局混亂、川普重返白宮導致貿易利空因素增加的環境下，應更加注重風險管理。

民間消費低迷，韓國社會陷入掙扎

回顧2024年，韓國經濟可說是多事之秋。

《韓國先驅報》指出，自尹錫悅宣布戒嚴後，韓元兌美元的匯率就大幅下跌超過5%，從1396.5韓元下跌到1470韓元左右。儘管政府當局做出各種努力穩定市場，但這些措施仍不足以阻止匯率下跌。其他經濟指標也顯示，面對民間消費疲軟和建築業低迷，韓國正苦苦掙扎。

經濟指標顯示，面對民間消費疲軟和建築業低迷，韓國正苦苦掙扎。法新社

根據韓國統計廳發布的數據，韓國11月的工業生產，意外出現較預期更大幅度的下降，《韓國先驅報》認為，出口放緩及企業信心疲弱，是主要原因。《半島電視台》指出，即使在尹錫悅宣布戒嚴前，12月韓國綜合股價指數（KOSPI）也比7月時下跌約14%。

韓國央行數據也顯示，第三季韓國國內生產毛額只成長0.1%，第二季則萎縮0.2%。

專家怎麼看？

然而，儘管面臨政治不確定性和經濟逆風，專家指出，韓國堅實的經濟基礎和制度，是可以保持樂觀的原因之一。

「國會和大眾迅速否決分戒嚴令讓我感到樂觀，目前韓國仍擁有制度性的制衡、高度的公民參與，以及民主保障，」歐洲工商管理學院（INSEAD）經濟學教授杜特（Pushan Dutt）說。

韓國銀行貨幣政策委員會成員、首爾大學教授李秀炯（Soohyung Lee）則表示，她不認為當前的政治危機，會對國家經濟或聲譽產生持久的負面影響。「雖然戒嚴帶來一些不確定性，但它同時凸顯韓國法治的力量，」李秀炯對《半島電視台》表示，「這些迅速而有秩序的應對表明，韓國有能力應對不可預見的政治挑戰，而不會讓任何個人或小團體破壞國家系統。」

李秀炯提到，韓國在1997年亞洲金融危機和2008年全球金融危機中的快速復甦，以更堅強的姿態再度崛起，「基於這種韌性和適應能力，我對韓國經濟的未來仍抱持樂觀態度。」她在2日接受《CNBC》採訪時也表示，政治動盪對韓國經濟的影響可能不會太嚴重，但外部因素帶來的下行風險，更令人擔憂。

李秀炯指出，美國總統當選人川普提出的潛在關稅政策，對包括韓國在內的出口導向型經濟體施加壓力，因為關稅可能削弱出口，同時引發美國經濟的通膨壓力，推升利率及美元匯率，進一步影響韓元的價值。

面對空難、不穩定的政治局勢，以及疲軟的經濟表現，韓國在2025年可說面臨著重大考驗。

（本文出自2025.01.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）