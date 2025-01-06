快訊

蛇年6款刮刮樂中獎率曝！2000元改變玩法更易拿百萬 這張100%有獎

不只高鐵南延…屏東還傳台積設專區 專家：「國境之南」恐變這四字

新北警攔查車輛遭衝撞開槍制止 駕駛背部中彈無生命跡象

洛興雅難民船抵印尼 官員：週末期間逾200人上岸

中央社／ 雅加達6日綜合外電報導

印尼官員今天表示，週末有超過200名無國籍的洛興雅人（Rohingya）在亞齊省（Aceh）上岸；如今有越來越多洛興雅難民經由海路抵達這個東南亞國家。

路透社報導，以穆斯林為主的洛興雅人來自緬甸，是世界上最大的無國籍群體，他們經常趁著10月至4月海面較為平靜時，乘坐搖晃的小船逃離環境惡劣的難民營，前往泰國或穆斯林占多數的印尼和馬來西亞。

亞齊省漁業社區首長阿德克（Miftach Tjut Adek）表示，昨晚，超過200名洛興雅人抵達印尼蘇門答臘島東亞齊（East Aceh）的西佩魯拉克（West Peureulak）地區。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）官員拉曼（Faisal Rahman）表示，難民署正在與地方當局協調，團隊將於今天前往西佩魯拉克。

去年10月至11月期間，超過500名洛興雅人乘船抵達印尼。

近100萬洛興雅人生活在孟加拉的難民營中，聯合國難民署高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）稱此處為「世界上最大的人道主義難民營」。

在佛教徒佔多數的緬甸，他們被視為來自南亞的外國闖入者，被拒絕給予公民身分並受到迫害。

聯合國難民署數據顯示，2023年有超過2000名洛興雅人抵達印尼，超過此前4年抵達人數的總和。

印尼 洛興雅 難民

延伸閱讀

巴西亞馬遜雨林陷乾旱 2024火災次數創17年新高

印尼親王TEJO親手鑄劍送虎科大 直言台灣是他的第2故鄉

巴西財政惡化 匯價破底

總統魯拉簽署法案 巴西確立強制性碳市場

相關新聞

紐時：尹錫悅支持者組韓版MAGA「太極旗部隊」 揮美國國旗誓死力挺

紐約時報報導，南韓總統尹錫悅去年底頒布戒嚴引發政局動盪，被控涉嫌內亂遭彈劾停職與調查，儘管大多數南韓民眾希望他下台，卻有...

尹錫悅逮捕令今夜到期！公調處：轉交警方執行 擬聲請延長

在法院簽發的逮捕令即將在6日午夜到期前，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）6日正式致函警察廳，要求接手執行對總統尹錫悅...

習近平悼卡特 唁電傳善意「願與川普合作推進美中關係」

前總統卡特去年底以百歲高齡過世，中國國家主席習近平隔天就向美國政府以及卡特家屬發出唁電，表達哀悼與慰問，而且習近平的電文...

塞國部署中製飛彈 歐美緊張 形同解放軍防空系統前進北約

位於東南歐的塞爾維亞國防部日前證實，該國已部署中國解放軍研製的FK-3中程防空飛彈武器系統。中國媒體指出FK-3是中國航...

扛不住自家人逼宮！加拿大總理杜魯多已在徵詢代理黨魁兼總理人選

加拿大總理杜魯多扛不住自家執政自由黨內逼宮，再加上慘不忍睹的支持度，傳聞最快將在6日，或是8日黨團會議前，宣布請辭黨魁，...

敘利亞訪中東拼外交 盼美國解除制裁

新敘利亞政府很積極與周圍國家打好關係！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。