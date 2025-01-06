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扛不住自家人逼宮！加拿大總理杜魯多已在徵詢代理黨魁兼總理人選

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
加拿大總理杜魯多去年12月在自家自由黨團會議發表談話。路透
加拿大總理杜魯多去年12月在自家自由黨團會議發表談話。路透

加拿大總理杜魯多扛不住自家執政自由黨內逼宮，再加上慘不忍睹的支持度，傳聞最快將在6日，或是8日黨團會議前，宣布請辭黨魁，以此保全顏面；同時，杜魯多可能也會辭去總理，路透指他已徵詢新任財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）代理黨魁兼總理職務的意願，後續料將開啟加國新總理角逐戰。

環球郵報引述三名消息人士報導，杜魯多將在8日全國黨團會議前請辭自由黨黨魁，最快會在6日宣布。

報導引述一名近來與杜魯多談話過的消息人士指出，杜魯多認為有必要在黨團會議前先自請下台，以此保全顏面，不至於形成「被自家人下架」的局面。

目前尚不清楚杜魯多是否會辭去總理，或是繼續擔任總理直到產生新任領導人。消息人士表示，杜魯多已徵詢新任財政部長勒布朗代理黨魁兼總理的意願。勒布朗去年12月中才接任財長一職，上任約僅三周。

路透先前曾報導，加拿大慣例是臨時黨魁不得角逐黨魁選舉，也就無法出任總理。上述消息人士補充，因此如果勒布朗想角逐總理，目前就無法接任代理黨魁。

彭博資訊報導，過去數月，杜魯多持續面臨黨內要求請辭的壓力。去年12月，副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）因與杜魯多政策有所分歧請辭，凸顯執政黨內部分裂，進一步削弱杜魯多的領導地位。

消息顯示，自由黨議員將於8日舉行黨團會議。如果杜魯多選擇辭職，自由黨內部勢必掀起領導權之爭，而新任黨魁將自動接任總理一職。

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