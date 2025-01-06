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敘利亞訪中東拼外交 盼美國解除制裁

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
敘利亞外交部長近日積極出訪周圍富國，並喊話美國取消過去針對舊政權的制裁。（@MofaQatar_AR via X）
敘利亞外交部長近日積極出訪周圍富國，並喊話美國取消過去針對舊政權的制裁。（@MofaQatar_AR via X）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

敘利亞政府很積極與周圍國家打好關係！敘利亞外交部長沙巴尼近日訪問卡達時，呼籲美國解除對敘利亞的經濟制裁。敘利亞新政權在前獨裁者阿薩德垮台後上位，很積極的與周圍國家打好關係，並希望富有的波灣國家能多投資該國。沙巴尼接下來還要訪問阿聯與約旦，爭取更多國家支持。

爭取富國協助投資

根據《半島電視台》報導，沙巴尼在訪問卡達時向美國喊話說，美國過去的進出口制裁對敘利亞來說，是從戰亂中恢復、與其他國家建立經貿連結的重大阻礙，美國的制裁是為了因應之前的阿薩德政權，如今他已經被推翻了，制裁也該取消了。卡達外交部長薩尼則表示，支持敘利亞團結，享有完整獨立主權。

卡達也將與敘利亞合作，防止外國干涉內部事務。在敘利亞新政權成立後，許多中東國家先前往首都大馬士革與該國領袖與高層會面，基於外交禮儀，敘利亞也在近日啟動回訪行程。

卡達在過去由於不承認阿薩德政權，因此關閉大使館，如今則重新開幕，敘利亞希望更多波灣國家投資敘利亞，重振該國經濟發展。

敘利亞內戰尚未消停

《半島》分析，敘利亞歷經多年內戰，許多建設都相當破敗，且沒有回復經費，因此除了爭取波灣國家投資外，近來也設法讓國內軍閥編入國家，還有與鄰國黎巴嫩約法三章、不再彼此攻擊。

法蘭西24》提到，雖然阿薩德遭到推翻，敘利亞內戰暫時告一段落，但敘利亞各地仍武裝割據（背後有美國、土耳其與伊朗等國撐腰），雖然包括北部與東部，還有庫德族多數武裝組織都表示願意回歸國家或解除武裝，但距離敘利亞真正統一還有一段時間，各界仍相當關注當地局勢。

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