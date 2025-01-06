紐時：尹錫悅支持者組韓版MAGA「太極旗部隊」 揮美國國旗誓死力挺

紐約時報報導，南韓總統尹錫悅去年底頒布戒嚴引發政局動盪，被控涉嫌內亂遭彈劾停職與調查，儘管大多數南韓民眾希望他下台，卻有一批忠實的右翼支持者深信一套陰謀論，認為尹錫悅是遭到親北韓和中國大陸的「反國家勢力」迫害，他們組成「太極旗部隊」（taegeukgi budae），在集會中揮舞南韓和美國國旗力挺尹錫悅，表達力挺韓美同盟，甚至甘願為這項志業送死，凸顯尹錫悅利用南韓版「讓美國再次偉大」（MAGA）保住權力。

尹錫悅涉內亂被調查，但連續拒絕應訊，遭反貪機構高級公職人員犯罪調查處（公調處）向法院聲請逮捕令。不過，公調處3日首度率警方前往總統府官邸逮捕尹錫悅失敗。此後，每天有數千名右翼支持者聚集總統府官邸外，決心保衛尹錫悅免於檢警迫害。

這些右翼支持者認為，反對派在北韓授意下發動「政變」，濫用議會多數權力阻撓尹錫悅政治倡議。而保護尹錫悅等於保護南韓免於親北韓和親中人士侵害，並且強化美韓同盟。

紐時描述，這些支持者多半是年紀較長的基督徒，集會時熱情高唱南韓國歌，一邊揮舞南韓太極旗國旗，同時高舉美國國旗，力挺尹錫悅親美、反北韓主張。

參與集會的其中一名「尹粉」、72歲的金權燮（Kim Kwon-seop，音譯）受訪表示，「我每天離家參與集會都會告訴妻子，這可能是最後一次看到我活著，因為我已經準備好為我的志業送死。」他強調，「這不僅是保護尹錫悅，更是為後代子孫拯救國家」。

當公調處3日首度逮捕尹錫悅失敗後，「太極旗部隊」熱情揮舞旗幟，高喊「我們贏了！」

首爾慶熙大學政治教授安秉鎮（Ahn Byong-jin）描述，「這是尹錫悅靠著南韓版MAGA保住權力」。

而主張尹錫悅遭親北韓勢力迫害的陰謀論，也隨著影音平台YouTube傳播更形加劇，導致南韓政治更加兩極化。