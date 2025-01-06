菲律賓收容約300名阿富汗人 等候簽證赴美
菲律賓媒體今天引述菲美不具名官員報導，一批即將前往美國重獲新生的阿富汗人已抵達菲律賓，等待取得美國簽證之後即前往美國。
GMA新聞網引述菲律賓外交部以及美國國務院高層官員說，一架飛機今天載著這些阿富汗人來到馬尼拉，他們大多於2021年塔利班（Taliban）重新控制阿富汗之前，為美國政府工作，或是符合取得美國特別移民簽證的資格，但來不及跟著美軍一同撤離。
報導說，根據菲美的協議，菲律賓僅會暫時收容約300名阿富汗人，包括兒童在內，他們已取得菲律賓簽證並通過體檢，美方將負擔這些阿富汗人在菲律賓的生活開銷。
協議效期100天，但阿富汗人抵境後須在59天內完成美簽申辦，且不得離開收容所，除非是要到美國大使館辦理相關手續；如果簽證申請被拒，他們將被移往「另一個平台或國家」暫時安置。
美軍2021年8月結束在阿富汗的20年部署，塔利班攻占首都喀布爾（Kabul），總統甘尼（AshrafGhani）出逃，塔利班就此奪回阿富汗政權。
去年7月，美國與菲律賓簽署協議，允許當時來不及隨美軍撤離的阿富汗夥伴暫時前來菲律賓棲身，儘管部分立法人員對於法律及安全問題存有疑慮，但菲律賓總統小馬可仕仍1個多月後批准。
GMA新聞網引述菲美官員說，這些阿富汗人並非危險分子，不會對菲律賓國家安全構成威脅。
菲律賓以前也曾多次收容外國難民，包括於1970年代收容越南難民。
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